“Escapate a Guale”: Se lanzó la campaña con cartelería y radios de Buenos Aires

A ello se suman spots en radios nacionales bajo el lema “Gualeguaychú, un destino, todas las experiencias”.

Lo informó en RADIO MÁXIMA Marcelo Friedrich desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Anticipó además que hay buen nivel de reservas para el fin de semana.

"El público resuelve a último momento, nosotros tenemos que estar ahí, hay cierta expectativa de que pueda ser una mejor temporada a comparación de lo que fue la del inicio del 2025", comentó Friedrich.

"Para nosotros es importante haberlo logrado, y mucho más con fondos propios. Hemos llegado a un millón de vistas en lo que hemos publicado, es un logro que toda esa gente lo haya podido ver, también que venga gente a la agencia a realizar consultas. Queremos que se hable de Gualeguaychú", analizó Friedrich sobre el lanzamiento de la campaña y su resultado.

"Gualeguaychú tiene todas las herramientas para mostrarse como una experiencia, nosotros tenemos que tener la capacidad de vender el destino", concluyó.