 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CAMPAÑA

“Escapate a Guale”: Se lanzó la campaña con cartelería y radios de Buenos Aires

En el marco de una campaña publicitaria, se instala cartelería en vía pública en accesos y avenidas principales de Buenos Aires, como Panamericana, General Paz y Tomás Edison, donde se destaca al Carnaval de Gualeguaychú.

29 Dic, 2025, 11:34 AM

A ello se suman spots en radios nacionales bajo el lema “Gualeguaychú, un destino, todas las experiencias”.

 

Lo informó en RADIO MÁXIMA Marcelo Friedrich desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Anticipó además que hay buen nivel de reservas para el fin de semana.

 

"El público resuelve a último momento, nosotros tenemos que estar ahí, hay cierta expectativa de que pueda ser una mejor temporada a comparación de lo que fue la del inicio del 2025", comentó Friedrich.

 

"Para nosotros es importante haberlo logrado, y mucho más con fondos propios. Hemos llegado a un millón de vistas en lo que hemos publicado, es un logro que toda esa gente lo haya podido ver, también que venga gente a la agencia a realizar consultas. Queremos que se hable de Gualeguaychú", analizó Friedrich sobre el lanzamiento de la campaña y su resultado.

 

"Gualeguaychú tiene todas las herramientas para mostrarse como una experiencia, nosotros tenemos que tener la capacidad de vender el destino", concluyó.

Temas

CAMPAÑA TEMPORADA Marcelo Friedrich CARNAVAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso