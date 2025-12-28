Se renueva alerta meteorológica por altas temperaturas

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en el sur del territorio provincial. Los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay, Colón y Tala serán afectados por altas temperaturas.

Estas condiciones climáticas tienen efecto leve a moderado en la salud y pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

Recomendaciones

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Temas CALOR EXTREMO