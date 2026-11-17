La edición de este año registró 432 proyectos presentados y cuenta con una inversión municipal superior a los 750 millones de pesos. El gobierno municipal, a través del Área de Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, convoca a los beneficiarios del Presupuesto Participativo 2026.

Esta etapa de ejecución corresponde a una convocatoria que reunió un total de 432 iniciativas presentadas entre las nueve zonas de la ciudad y la línea de Presupuesto Participativo Joven.

Las propuestas surgieron de comisiones vecinales, clubes sociales y deportivos, grupos de vecinos autoconvocados, asociaciones civiles, comunidades religiosas, merenderos e instituciones educativas de distintos niveles.

Entre los insumos solicitados para equipar espacios e instituciones barriales figuran materiales de construcción, cámaras de seguridad, aberturas, pintura, mobiliario, equipamiento deportivo, juegos de plaza y didácticos, equipos informáticos, electrodomésticos y canastos comunitarios de residuos.

Para llevar adelante estas obras y adquisiciones, el municipio destinó una partida de $730 millones, a los que se suman $23 millones asignados específicamente al Presupuesto Participativo Joven.

La etapa de evaluación incorporó visitas técnicas previas a los predios donde se proyectaron reformas edilicias y mejoras de accesibilidad. Dichas inspecciones permitieron verificar la viabilidad de cada pedido y ajustar los aspectos técnicos necesarios antes de su aprobación final.