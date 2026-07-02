Los despidos en empresas afectarán aún más al comercio local, advierte la CGT Gualeguaychú

La CGT local, con la firma del secretario general, Claudio De los Santos, advirtió en un comunicado que los recientes despidos en importantes empresas afectan aún más al comercio de Gualeguaychú, ya golpeado por la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los vecinos.

En el comunicado, la CGT mencionó los despidos en Laboratorios PYAM, FADEMI y UnionBat.

La central gremial también remarcó que el personal despedido es “de calidad”, ya que posee “una amplia capacitación, experiencia y antigüedad”, que el presidente Javier Milei prometió valorar especialmente.

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