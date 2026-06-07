Fuerte impacto entre un patrullero y un automóvil

Lectores de las redes sociales de MÁXIMA GUALEGUAYCHÙ, nos informan sobre un siniestro vial entre un móvil policial y un auto de una empresa local.

Fue el sábado por la mañana en la esquina de las calles Neyra y Clavarino.

Según los testigos, la camioneta policial circulaba sin sirenas encendidas (aunque el móvil estaría concurriendo a un llamado) e impactó contra un Renault Clío y lo empujó hacia la vereda. Las empresas de seguros evalúan las prioridades de paso y la mecánica del siniestro.

El conductor del auto fue hospitalizado por el violento golpe.

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