Este martes comienza un taller regional sobre prevención y control del picudo rojo de las palmeras

Durante los días martes 27 y miércoles 28 de octubre, se llevará a cabo el taller regional y escuela de campo para el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales en la prevención, detección temprana y control del Picudo Rojo de las Palmeras (PRP). Las actividades contemplan jornadas técnicas en la ciudad de Gualeguaychú y prácticas de campo en la Reserva Natural Privada La Aurora del Palmar y el Parque Nacional El Palmar.

La iniciativa tiene como propósito integrar conocimientos y metodologías de intervención frente a esta especie exótica invasora, combinando exposiciones teóricas con simulaciones de manejo y protocolos de bioseguridad.

El encuentro comenzará el martes 27 en Gualeguaychú, en el Centro de Convenciones "Malvinas Argentinas" con el acto de apertura y una serie de presentaciones institucionales. Durante la mañana, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) expondrá sus líneas de trabajo en América del Sur, seguida por la presentación de las estrategias regionales y el diagnóstico actual de la plaga en la República Oriental del Uruguay.

A su vez, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Administración de Parques Nacionales y las autoridades de la provincia de Entre Ríos detallarán los planes de prevención y respuesta vigentes. En este panel, el Municipio de Gualeguaychú expondrá las acciones locales que se vienen desarrollando para el cuidado del arbolado público.

Por la tarde, los asistentes realizarán un recorrido de inspección por el área urbana local para observar en territorio los procedimientos de monitoreo preventivo.

El miércoles 28 las actividades se trasladarán a la Reserva Natural Privada La Aurora del Palmar y al Parque Nacional El Palmar. En esta instancia se abordará el Plan de Acción de Parques Nacionales y se realizarán visitas a parcelas de monitoreo.

La agenda práctica incluye:

- Simulación de intervención: procedimientos de manejo en ejemplares afectados.

- Medidas de bioseguridad: protocolos específicos para el corte, acopio y gestión segura de residuos vegetales.

- Muestra dinámica: presentación junto al sector privado de tratamientos fitosanitarios aplicados a la prevención del picudo rojo.

La actividad concluirá con una plenaria de evaluación y la elaboración de conclusiones compartidas. El trabajo articulado entre organismos internacionales, del Estado nacional, provincial, municipal y el sector privado busca establecer protocolos coordinados y eficaces ante esta problemática fitosanitaria.

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