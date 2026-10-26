Davico: "El Mundial generó más de $4.500 millones que impactaron en la economía de Gualeguaychú"

Del 19 al 25 de octubre, Gualeguaychú fue sede del Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, que reunieron a más de 700 palistas de 40 países. La llegada de deportistas, equipos técnicos, acompañantes y visitantes generó movimiento turístico durante toda la semana y actividad en distintos sectores de la economía local.

El intendente Mauricio Davico destacó que "uno de los indicadores de este impacto fue el crecimiento de la ocupación turística, que pasó del 44 % al comienzo de la semana a más del 80 % durante los últimos días de competencia". Los datos relevados muestran que la permanencia de los visitantes también tuvo incidencia en la demanda de servicios, con una estadía promedio estimada de entre 8 y 9 días, según datos del relevamiento del Observatorio de Turismo.

El Intendente indicó que "más de 4.000 visitantes llegaron a la ciudad, con un gasto diario promedio de $140.000 por persona en alojamiento y gastronomía. Esto significa que el Mundial de Canotaje generó más de $4.500 millones que impactaron en la economía de Gualeguaychú, desde días antes y durante la semana del evento".

La convocatoria también se extendió a Pueblo General Belgrano, localidad vecina de Gualeguaychú, donde se registraron alrededor de 1.000 visitantes adicionales. Este movimiento amplió el alcance turístico del campeonato y su impacto en la región.

El balance del Mundial refleja el alcance de los eventos deportivos internacionales para la actividad turística: además de reunir a representantes de 40 países en torno al canotaje, la competencia generó demanda de servicios, favoreció la permanencia de visitantes y produjo un impacto económico que trascendió el ámbito deportivo.

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