 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale BALANCE

Davico: "El Mundial generó más de $4.500 millones que impactaron en la economía de Gualeguaychú"

La competencia internacional convocó a más de 4.000 visitantes durante más de una semana, con una estadía promedio de entre ocho y nueve días. La ocupación turística pasó del 44 % al comienzo del evento a más del 80 % en los últimos días.

26 Oct, 2026, 18:33 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Del 19 al 25 de octubre, Gualeguaychú fue sede del Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, que reunieron a más de 700 palistas de 40 países. La llegada de deportistas, equipos técnicos, acompañantes y visitantes generó movimiento turístico durante toda la semana y actividad en distintos sectores de la economía local.

 

El intendente Mauricio Davico destacó que "uno de los indicadores de este impacto fue el crecimiento de la ocupación turística, que pasó del 44 % al comienzo de la semana a más del 80 % durante los últimos días de competencia". Los datos relevados muestran que la permanencia de los visitantes también tuvo incidencia en la demanda de servicios, con una estadía promedio estimada de entre 8 y 9 días, según datos del relevamiento del Observatorio de Turismo.

 

El Intendente indicó que "más de 4.000 visitantes llegaron a la ciudad, con un gasto diario promedio de $140.000 por persona en alojamiento y gastronomía. Esto significa que el Mundial de Canotaje generó más de $4.500 millones que impactaron en la economía de Gualeguaychú, desde días antes y durante la semana del evento".

 

La convocatoria también se extendió a Pueblo General Belgrano, localidad vecina de Gualeguaychú, donde se registraron alrededor de 1.000 visitantes adicionales. Este movimiento amplió el alcance turístico del campeonato y su impacto en la región.

 

El balance del Mundial refleja el alcance de los eventos deportivos internacionales para la actividad turística: además de reunir a representantes de 40 países en torno al canotaje, la competencia generó demanda de servicios, favoreció la permanencia de visitantes y produjo un impacto económico que trascendió el ámbito deportivo.

 

Prensa municipal

Temas

BALANCE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso