Frío polar: anuncian días de 0 grados para Gualeguaychú

La combinación de aire muy frío, baja humedad y escasa nubosidad, son condiciones climáticas que producen una rápida pérdida de calor durante la noche y favorece la formación de escarcha en los campos.

Una intensa masa de aire polar avanzará sobre el centro del país durante los próximos días y provocará un marcado descenso de las temperaturas en Entre Ríos, donde se esperan heladas generalizadas y registros térmicos por debajo de los 0°C durante el fin de semana largo. Entre el sábado y el próximo lunes 15 de junio, numerosas localidades podrían registrar temperaturas mínimas de entre -1°C y -4°C.

En ciudades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Victoria y Concepción del Uruguay, los termómetros podrían ubicarse cerca de los 0°C o incluso descender por debajo de ese valor en algunos momentos.

Ante la llegada de temperaturas bajo cero, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La intensidad del aire polar prevista para este fin de semana largo desencadenará algunas de las marcas más bajas registradas en la provincia de Entre Ríos en lo que va del 2026. Con heladas extendidas, mañanas gélidas y valores térmicos invernales, el territorio del noreste de nuestro país se prepara para afrontar un período de días marcado por el avance de uno de los pulsos de aire polar más importantes de la temporada.

Fuente: Perfil.