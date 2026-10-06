Frigerio visitó Gualeguaychú: empresa Hermann, centro de monitoreo y sistema de alertas temprana

El gobernador Rogelio Frigerio llegó a Gualeguaychú en las primeras horas de la tarde de este martes, y visitó la empresa Hermann, el centro de monitoreo y conoció el funcionamiento del sistema de alertas contra inundaciones.

“Estuvimos en el Parque Industrial Gualeguaychú con el intendente Mauricio Davico, visitando la empresa Hermann, una de las empresas más importantes de la provincia que recibió un RINI, sigue invirtiendo, sigue apostando, sigue generando trabajo. Se generaron 100 puestos de trabajo nuevos, todos de Gualeguaychú”, definió Frigerio.

“No tocamos el tema de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú”, dijo ante una consulta.

Centro de Monitoreo

Frigerio contó que “visitamos uno de los que va a ser probablemente uno de los centros de monitoreo de cámaras más importante de la provincia. Estuvimos conversando con el intendente para poner en marcha este esfuerzo que hizo el municipio”.

Davico agregó que “la idea es que la Provincia envíe a personal para capacitar al personal municipal con la Policía”. El centro se ubica en calle Urquiza, donde históricamente fueron las oficinas de Tránsito.

Sistema de alertas tempranas

En el ex Frigorífico Gualeguaychú, visitó el centro de alertas tempranas. El gobernador manifestó que quedó “sorprendido por el trabajo que vienen haciendo en Defensa Civil del municipio con la ayuda de cuatro sensores de alerta temprana, que nos permiten anticiparnos una semana a las posibles crecientes”.

Viaje a Francia

En otro orden, Rogelio Frigerio se refirió a su reciente viaje a Francia. Declaró que “fue una semana muy intensa y muy positiva, nos recibieron no solo el presidente de Francia y su equipo, sino también empresarios e inversores del resto de Europa. Creo que el hecho de que 14 gobernadores hayan acompañado al gobierno nacional es algo bastante inédito, estaban todos muy sorprendidos, y de alguna manera pone cierta calma a la principal preocupación que plantearon los inversores, que es la continuidad de este cambio”.

Agregó que “Entre Ríos estuvo muchos años alejada del mundo. Tenemos muchas cosas para ofrecer, el RINI es algo de ello. Ser una provincia segura también es importante. Tuvimos muchas reuniones, muy buenas todas, y estamos con muy buenas posibilidades de recibir inversiones”.

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