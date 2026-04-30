Atención: el viernes no hay recolección de residuos, pero por única vez habrá el sábado

El responsable de Higiene Urbana municipal, Juan Sánchez, informó en RADIO MÁXIMA que este viernes 1º de Mayo no habrá recolección de residuos, pero por esta vez el servicio SÍ se brindará el sábado desde las cinco de la tarde.

“No habrá recolección de residuos este viernes por ser el Día del Trabajador. Es importante que la gente no saque la basura este viernes”, remarcó Sánchez en primer lugar.

“Pero SÍ el sábado se hará el servicio nocturno a partir de las 17, no desde las 20. Es para que no queden tantos días sin levantar los residuos, y además porque hay un evento grande en la ciudad”, explicó Sánchez.

Destacó también que “por buena disposición de los trabajadores, el sábado a la tarde se hará el servicio nocturno”.

Desde el domingo, el servicio funcionará con normalidad.