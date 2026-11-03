Organizan baile solidario para ayudar al pequeño Caleb

Profesores de zumba y academias de la ciudad se unieron en la movida solidaria para ayudar a Caleb a reunir los fondos que necesita para continuar con su tratamiento.

Caleb tiene dos años y sufre de microcefalia, ceguera y epilepsia. Realiza el tratamiento ambulatorio en el Hospital Garrahan y requiere de visitas periódicas.

“Actualmente está en tratamiento para que deje de comer por sonda, y estamos haciendo todo lo posible para que llegue a la meta”, dijo Antonella Mendoza para RADIO MÁXIMA, desde la organización del encuentro solidario para el próximo domingo.

“Estamos haciendo lo posible, vamos a organizar un baile con muchas presentaciones. Mucha gente está colaborando con nosotros, hay gente de Estudios de Danza. La idea no es solo ir a bailar, sino también entretenerse con el espectáculo”, contaron desde la organización.

El baile solidario se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 17 horas, en el Circulo Policial, en Luis N Palma 836.

“Todavía nos quedan algunas entradas, o se puede comprar en puerta. Tiene un valor de diez mil pesos. Todo lo recaudado va para ayudar a Caleb. Conseguimos el lugar sin costo, todo lo que recaudemos va para él”, señaló Antonella.

El teléfono para consultas es el siguiente: 3446 220288

Para quienes deseen ayudar económicamente, el alias habilitado es: Todosporcaleb77

El mismo está a nombre de David Alberto Liberatto, padre de Caleb.