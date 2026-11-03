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Guale SOLIDARIDAD

Organizan baile solidario para ayudar al pequeño Caleb

Caleb tiene dos años y sufre múltiples discapacidades. Buscan reunir fondos para una cirugía que le permita dejar de alimentarse por sondas. El precio de la entrada para el baile solidario es de diez mil pesos.

3 Nov, 2026, 12:33 PM
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Profesores de zumba y academias de la ciudad se unieron en la movida solidaria para ayudar a Caleb a reunir los fondos que necesita para continuar con su tratamiento.

Caleb tiene dos años y sufre de microcefalia, ceguera y epilepsia. Realiza el tratamiento ambulatorio en el Hospital Garrahan y requiere de visitas periódicas.

 

“Actualmente está en tratamiento para que deje de comer por sonda, y estamos haciendo todo lo posible para que llegue a la meta”, dijo Antonella Mendoza para RADIO MÁXIMA, desde la organización del encuentro solidario para el próximo domingo.

 

“Estamos haciendo lo posible, vamos a organizar un baile con muchas presentaciones. Mucha gente está colaborando con nosotros, hay gente de Estudios de Danza. La idea no es solo ir a bailar, sino también entretenerse con el espectáculo”, contaron desde la organización.

 

El baile solidario se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 17 horas, en el Circulo Policial, en Luis N Palma 836.

 

“Todavía nos quedan algunas entradas, o se puede comprar en puerta. Tiene un valor de diez mil pesos. Todo lo recaudado va para ayudar a Caleb. Conseguimos el lugar sin costo, todo lo que recaudemos va para él”, señaló Antonella.

 

El teléfono para consultas es el siguiente: 3446 220288

 

Para quienes deseen ayudar económicamente, el alias habilitado es: Todosporcaleb77

El mismo está a nombre de David Alberto Liberatto, padre de Caleb.

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