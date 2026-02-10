 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale FIN DE SEMANA LARGO

Finde largo: Cámaras, domos y las modernas body cams en Costanera y Boulevard de León

El responsable de Seguridad Ciudadana, Esteban Izaguirre, informó en RADIO MÁXIMA para los controles en el finde habrá domos y cámaras en Costanera, y “un ojo” en el Boulevard De León. También habrá “body cams”, cámaras pegadas al cuerpo del agente.

10 Feb, 2026, 09:24 AM

De ese modo trabajan en la preparación de los operativos de prevención y control para el fin de semana largo de carnaval que comienza este viernes.

 

"Lo que estamos haciendo es para este fin de semana, es reducido, el resto de cosas se sigue trabajando. Nos encontramos en una situación precaria en cuanto a las cámaras que teníamos en algunos puntos de la ciudad. Se va a lograr que casi la totalidad de la ciudad esté con cámaras", manifestó Izaguirre.

 

"Los domos que vamos a colocar en esos lugares va a ser una prueba piloto a este tema. También incorporamos body cams, son cámaras que utiliza en el pecho el personal de seguridad, cada persona que forma parte del operativo tiene una cámara. Esto da transparencia y da tranquilidad a la persona que lleva a cabo el operativo de que va a salir todo bien", comentó el responsable de Seguridad Ciudadana.

 

Además, Izaguirre explicó como va a funcionar el sistema de las nuevas cámaras que llevarán los agentes en su pecho: "Son body cams de alta tecnología, transmiten en vivo y en directo. Todas las imágenes pasan a una nube de resguardo automáticamente, por lo tanto el personal municipal no puede manipularlo. Se aplicó este fin de semana como prueba y funcionó bien, tenemos la obligación de la transparencia de las acciones que realizamos, eso es lo que dice el intendente. A veces se mal interpreta esto".

FIN DE SEMANA LARGO CONTROLES SEGURIDAD CIUDADANA CARNAVAL OPERATIVO RADIO MÁXIMA Seguridad

