Con buenas expectativas, llega el primer sábado de Febrero del Carnaval de Gualeguaychú

Este sábado, en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú, desfilarán las comparsas Ara Yeví, Marí Marí, O’ Bahía y Papelitos, en ese orden.

A partir de este sábado, la entrada para los residentes de Gualeguaychú tendrá un costo de $20.000, con el descuento ya incluido. Este valor se aplicará para la mayoría de las noches, excepto para el sábado y domingo de carnaval, donde ascenderá a $30.000.

Las entradas generales para no residentes costarán $35.000, con una excepción durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, donde el valor será de $40.000.

Visitas

Se espera la presencia del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación, Daniel Scioli, quien ya ha manifestado en anteriores oportunidades su apoyo y valoración al impacto cultural y económico del Carnaval del País.

Acompañarán al funcionario nacional importantes autoridades provinciales, entre ellas Néstor Roncaglia, Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, y Jorge Satto, Presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, junto a otros referentes tanto del ámbito provincial como nacional.

El color deportivo también llegará a la pasarela de la mano de tres destacados pilotos del Turismo Carretera: Omar “Guri” Martínez, Nicolás Bonelli y Nicolás Trosset. Los corredores recorrerán los 500 metros de la pasarela a bordo de sus potentes vehículos de competición, para luego disfrutar del despliegue de las comparsas desde un lugar privilegiado.

Por otra parte, está realizando una cobertura desde Gualeguaychú la periodista Paula Bernini junto a su equipo de TN – Todo Noticias. La conductora realizará salidas en vivo durante la jornada y, por la noche, producirá contenido especial desde el corazón del corsódromo, mostrando la magia, el color y la pasión que caracterizan al espectáculo.

After

La Fiesta Nacional del Carnaval del País suma una gran novedad pensada para que el público viva una noche aún más larga y divertida: el After de Carnaval, una propuesta sin cargo adicional que busca convertir el cierre del desfile en el comienzo de otra fiesta.

Una vez que la última comparsa deje la pasarela, la música no se detendrá. La banda Ke Sabor, especialista en ritmos tropicales, cumbia y mucha energía, subirá a una carroza especialmente preparada para ofrecer un show en vivo frente a la Casa Rosada. El escenario seguirá encendido, las luces continuarán brillando y el Corsódromo se transformará en el lugar ideal para seguir bailando.