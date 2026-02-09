Municipio y Provincia impulsan capacitaciones para fortalecer a cooperativas locales

El responsable del Área de Cooperativas del Gobierno municipal, Joaquín Páez, mantuvo una agenda de trabajo con funcionarios provinciales con el objetivo de consolidar el crecimiento de las entidades de la economía social y avanzar en herramientas concretas que les permitan mayor profesionalismo y alcance en el mercado local.

En este sentido, en el encuentro con la presidenta del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales (IPCyM), María Laura Rinoldi, se realizó un detallado análisis de las acciones desarrolladas hasta el momento en materia de fortalecimiento institucional, regularización y control de las cooperativas locales. A partir de este diagnóstico, ambas instituciones definieron los ejes prioritarios de trabajo para el año en curso y acordaron una agenda común de articulación entre el Gobierno municipal y la Provincia.

Uno de los acuerdos más relevantes fue la implementación de un plan de capacitaciones específico diseñado para las cooperativas de Gualeguaychú. Este programa abarcará temáticas clave como administración, marketing y gestión empresarial, con el propósito de fortalecer las capacidades internas de las entidades, mejorar la calidad de sus productos y servicios, facilitar su inserción y permanencia en el mercado local, y acompañar un crecimiento sostenido y profesional.

Por otro lado, en la reunión de trabajo con Rosario Ledri, directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos, se analizó el estado de situación de los proyectos presentados por cooperativas gualeguaychuenses en el marco del programa Fortalecer, definiendo la metodología de trabajo y articulación para los próximos períodos.

Durante el diálogo se resaltó la importancia de que las cooperativas accedan a mayor equipamiento, lo que potenciará su capacidad productiva y ampliará el impacto positivo de sus prestaciones en la comunidad.

En el marco de estos acuerdos, el viernes pasado Rosario Ledri y Joaquín Páez visitaron la Cooperativa La Margarita Limitada, entidad que recientemente incorporó equipamiento a través del programa Fortalecer. Este aporte permitió a la cooperativa ampliar significativamente la cantidad y calidad de los servicios que presta a los vecinos de Gualeguaychú.

El Gobierno de Gualeguaychú continúa trabajando de manera articulada con el Gobierno provincial para que el plan de capacitaciones se desarrolle en los próximos meses, constituyéndose en una herramienta estratégica para la profesionalización, el fortalecimiento y la consolidación del sector cooperativo local.

