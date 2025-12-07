Finalizó la Diplomatura en Carnaval con más de 130 egresados

Con la participación del intendente Mauricio Davico y autoridades de la UADER, se cerró una propuesta formativa que fortaleció la profesionalización del carnaval como industria cultural.

El Gobierno de Gualeguaychú acompañó este sábado el acto de cierre de la Diplomatura en Industrias Culturales aplicadas al Carnaval, desarrollada junto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que contó con 150 personas inscriptas y 138 egresados.

Durante el encuentro, el intendente Mauricio Davico destacó: “Es muy importante para nuestra ciudad, porque estamos hablando de las industrias aplicadas al carnaval, y qué mejor que esto sea en Gualeguaychú. Las inscripciones fueron 150 y 138 egresaron: es un porcentaje altísimo y muestra el compromiso de quienes participaron. Hoy tenemos 138 personas que saben del tema y que se van a ir perfeccionando con la práctica cotidiana del carnaval. La educación es la base de un país, de una ciudad y de una provincia, y este tipo de capacitaciones es un gran aporte a la sociedad”.

Por su parte, el rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, expresó: “Si no hubiese sido por la preocupación del Intendente y por habernos acompañado, esto hubiese sido total y absolutamente imposible. La Municipalidad acompañó con recursos propios, apuntando a la educación para poder llevar adelante la diplomatura. Hubo inscriptos de todas partes del país y eso marca la importancia del proceso de vinculación entre la universidad y el Estado Municipal”.

El acto tuvo lugar a las 19 h en el Centro de Convenciones y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo. Por parte de UADER participaron el rector Luciano Filipuzzi; la coordinadora académica de la diplomatura, Ana Carina Bradanini; el director de la diplomatura, Leo Rosviar; y el secretario de Extensión Universitaria, Raúl Rousseaux.

Una propuesta formativa con impronta federal

La cohorte incluyó participantes de Barracas (Santa Fe), Concepción del Uruguay, Campana, Mercedes (Buenos Aires), Paso de los Libres, Corrientes Capital, Mercedes y Goya (Corrientes), Rosario, Villa Elisa, Gualeguay, Gualeguaychú, Concordia, Chajarí, Rosario del Tala, Urdinarrain, Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Lincoln.

Esta pluralidad territorial fortaleció el intercambio entre tradiciones, miradas estéticas y experiencias de gestión del carnaval en distintos puntos del país.

Los datos académicos muestran que más del 50% de los participantes tiene más de 10 años de trayectoria y un 37% supera los 20 años de experiencia, evidenciando el nivel profesional con el que se transitó todo el trayecto formativo.

Una muestra artística que quedará como patrimonio

Durante la jornada se expuso la muestra de arte creada para aprobar el primer módulo “Historia del carnaval como patrimonio cultural”. La consigna consistió en producir una obra y enviarla en formato de carta postal, articulando memoria, identidad y estética.

La producción también fue proyectada en pantalla en su versión digital y pasará a integrar el patrimonio del Museo del Carnaval.

Los docentes de UADER que acompañaron la entrega fueron Raúl Galarraga, Gervasio Larrivey, Emanuel Pérez, Natalia Miño Raffo, Emilio Benetti y Juan Eduardo Villagra.

Resultados, impacto y continuidad

La diplomatura obtuvo una valoración altamente positiva:

• 50% la calificó como “muy buena” o “excelente”.

• 35% la consideró “buena”.

• 80% afirmó que contribuyó significativamente a su desarrollo profesional.

• 87% expresó interés en participar de una segunda edición.

• 85% aplicará lo aprendido en sus comparsas o proyectos culturales.

El intendente Davico resaltó además la importancia de seguir evaluando nuevas propuestas educativas que acompañen la demanda actual.

Un cierre que fortalece la comunidad carnavalera

Con módulos sobre historia, patrimonio, industrias culturales, gestión, diseño escénico, vestuario, maquillaje, carrozas y prácticas presenciales, la diplomatura integró teoría y territorio, fortaleciendo la mirada del carnaval como industria cultural, como arte total y como espacio de desarrollo comunitario.

Finalmente, se agradeció al Centro Sirio Libanés y a la comparsa Kammar, que facilitaron sus instalaciones para el dictado de clases presenciales, permitiendo un contacto directo con los espacios de producción carnavalera.

Al cierre del acto, las autoridades realizaron la entrega de los certificados a los 138 egresados de la diplomatura.

