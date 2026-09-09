Finalizó el asfaltado de tres cuadras en calle Edison y se suman otras tres en Angelelli

El Gobierno de Gualeguaychú realizó este martes el asfaltado de las tres cuadras de calle Edison que van desde Gervasio Méndez a San Martín, en la zona cercana al Hospital Centenario; y en simultáneo se realizó el riego asfáltico de las tres cuadras de Monseñor Angelelli entre Virreinato y boulevard Pedro Jurado.

Edison, entre Gervasio Méndez y San Martín, consta de tres cuadras que totalizan 1.015,5 metros cuadrados de superficie trabajada; mientras que las tres cuadras que finalizarán hoy tienen una superficie de trabajo total de 1.344 metros cuadrados.

“Acabamos de asfaltar tres nuevas cuadras de calle Edison: entre Gervasio Méndez y Andrade; entre Andrade y Bolívar; y Bolívar y San Martín. Y mañana (por hoy) finalizaremos la calzada totalmente renovada de Monseñor Angelelli: entre Virreinato y San Pantaleón; entre San Pantaleón y San Vicente de Paul; y entre San Vicente de Paul y Pedro Jurado”, afirmó el intendente Mauricio Davico, quien estuvo presente en la zona del Hospital Centenario para supervisar el avance de las obras.

“No es un trabajo fácil el que estamos realizando, porque tenemos que levantar toda la calle mediante un desmonte, revisar y hacer todas las conexiones de agua potable y cloaca, hacer el suelo cemento y finalmente asfaltar”, remarcó el Presidente Municipal.

Estos trabajos forman parte del Plan de Asfaltado de 150 cuadras, que con la finalización de las tres de Edison y las que finalizarán el jueves de Monseñor Angelelli totalizarán una superficie total con asfalto nuevo de 7.556,5 metros cuadrados y más de 1.179 metros lineales trabajados, finalizados y habilitados al tráfico vehicular.

Hasta el momento, las calles que ya cuentan con pavimento nuevo son cuatro cuadras de Virreinato, entre Andrade hasta Angelelli; cuatro de Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur; tres cuadras de Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín; y una más de Vicente López y Planes, entre Andrade y Bolívar;.

Esta es una iniciativa encarada por el intendente Davico que busca que la trama vial de la ciudad tenga una circulación óptima, segura y deseada desde hace años por los vecinos y la comunidad entera.

Vale destacar que antes de comenzar con el trabajo de asfaltado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias se encargaron de relevar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta.

Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

Estas tareas buscan lograr no sólo una mayor garantía en el suministro, sino que además se asegura de que la evolución poblacional de la zona no afecte la calzada ya hecha.

Los detalles del plan de asfaltado de 150 cuadras

Todas estas obras se enmarcan en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

Por esto mismo, esta iniciativa busca que cada intervención de este tipo transforme la vida cotidiana de los vecinos, mejore el tránsito, valorice las propiedades y facilite tráfico vehicular en zonas que históricamente vieron dificultado el acceso inmediato.

Temas ASFALTO