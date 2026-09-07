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Guale SOLIDARIDAD

El Hogar de Ancianos recibió $8 millones del Rotary Club para continuar las obras

Rotary Club Gualeguaychú realizó la entrega de $8.000.000 al Hogar de Ancianos, fondos recaudados a partir del Spaghetti Party y destinados a acompañar la continuidad de las obras de reconstrucción que se están llevando adelante en el edificio.

7 Sep, 2026, 17:14 PM
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La respuesta de la comunidad fue fundamental para alcanzar este resultado. Cada persona que participó del evento, colaboró y se sumó a las distintas propuestas, e hizo posible transformar una noche compartida en un aporte concreto para una obra que necesita del compromiso de muchos.

 

Dentro de la jornada, la acción “sumá tu ladrillo” tuvo un protagonismo especial. A través de la compra simbólica de ladrillos, los presentes fueron sumando pequeños aportes que, multiplicados, permitieron darle un impulso significativo a la recaudación total.

Construcci&oacute;n de nuevas habitaciones
Construcción de nuevas habitaciones

 

La propuesta buscó representar también el espíritu con el que se viene trabajando: cada aporte cuenta y, cuando una comunidad se involucra, ladrillo a ladrillo se pueden construir cosas enormes.

 

Desde Rotary Club Gualeguaychú agradecemos profundamente a quienes participaron del Spaghetti Party, a quienes colaboraron para hacerlo posible y a toda la comunidad que continúa acompañando este proyecto.

 

Los $8 millones ya fueron entregados al Hogar y se incorporan a los recursos destinados a continuar avanzando con las obras.

Nueva habitaci&oacute;n
Nueva habitación

 

Este fin de semana, quienes visiten la Expo Rural de Gualeguaychú podrán acercarse al stand de los clubes rotarios y la comisión del Hogar para conocer más sobre el proyecto, ver cómo avanzan las obras y también sumar su propio ladrillo para seguir construyendo entre todos.

 

El desafío continúa. Y también nuestro compromiso de seguir generando acciones que permitan acompañar esta transformación.

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