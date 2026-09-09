El invierno todavía no da paso a la cercana primavera en Gualeguaychú

El pronóstico meteorológico para Gualeguaychú, indica que, durante este miércoles, el cielo se mantendrá mayormente despejado a algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre una mínima fresca de 7°C y una máxima que alcanzará los 18°C, sin registrar probabilidades de precipitaciones.

Esta tendencia templada continuará el jueves, cuando la nubosidad irá en aumento paulatino y la máxima escalará levemente hasta tocar los 20°C u 21°C, anticipando un ambiente propicio para las actividades al aire libre.

Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse hacia el cierre de la semana laboral. Para el viernes se espera el ingreso de mayor humedad y nubosidad total, incrementándose la probabilidad de chaparrones aislados o lluvias hacia la franja nocturna, con marcas térmicas que descenderán levemente para ubicarse en torno a los 18°C de máxima. Este desmejoramiento estará asociado a un cambio en la dirección de los vientos, lo que dará paso a un fin de semana con características marcadamente más frescas en toda la región del sur entrerriano.

De cara al fin de semana, el sábado se presentará con un notable descenso de la temperatura, registrando mañanas muy frías con mínimas que podrían descender hasta los 2°C y máximas que no superarían los 15°C, bajo un cielo que alternará entre nubes y claros.

Finalmente, el domingo continuará el tiempo fresco y estable, con mañanas invernales y tardes moderadas con máximas estimadas en torno a los 14°C o 15°C, consolidando un cierre de semana ideal para disfrutar de abrigo moderado y ambiente seco.