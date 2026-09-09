Quedó filmado mientras robaba materiales de una obra en construcción

El operativo se inició tras una alerta recibido al Comando Radioeléctrico, que informaba sobre un hombre, quien se encontraba retirando varillas de hierro de una obra en construcción ubicada sobre calle Guido Spano.

De inmediato, se irradiaron las características a los móviles policiales, logrando personal del Comando Radioeléctrico, junto al Subjefe Departamental, demorar al sospechoso en la intersección de calles Rosario y Cervantes. El hombre, de 27 años de edad, transportaba varias varillas de hierro y un rollo de alambre para fardo.

Con conocimiento de la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro de los elementos.

Asimismo, se procedió al relevamiento de registros fílmicos aportados por cámaras de seguridad de un vecino, en los que se observa al aprehendido ingresar al predio de la obra y retirar los elementos posteriormente secuestrados.

Intervinieron también en el procedimiento personal de Comisaría Tercera a Cargo del Jefe de Comisaria.