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Guale ROBO

Recuperaron una notebook que un joven se había olvidado en un colectivo

El equipo había sido denunciado tras un viaje desde Larroque. Fue localizado en una vivienda de calle Guido Spano.

8 Sep, 2026, 20:05 PM
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Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal recuperó una notebook que había sido olvidada en un colectivo durante un viaje desde Larroque hacia Gualeguaychú.

 

La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una mujer, quien manifestó que su hijo había dejado olvidado el equipo dentro del colectivo. A partir de allí, los efectivos iniciaron tareas para determinar dónde se encontraba.

 

Como resultado de la investigación, la Policía realizó un procedimiento en un domicilio de calle Guido Spano al 1700, donde logró localizar y secuestrar la notebook junto con los elementos que permanecían dentro de su funda.

 

El equipo se encontraba en poder de una joven de 21 años, quien manifestó que se lo había comprado a un hombre desconocido.

 

El procedimiento se llevó adelante bajo las directivas del Fiscal Auxiliar de Propiedad en turno y los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia.

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