El hombre golpeado en la Costanera necesita rehabilitación y la familia pide ayuda

La familia de Nicolás Bentancour, el hombre de 47 años lesionado en un incidente ocurrido en la Costanera el pasado 5 de julio, necesita ayuda para su rehabilitación en un centro especializado de Galarza.

Narella, la sobrina de Nicolás, contó en RADIO MÁXIMA que “mi tío no tiene habla, balbucea más de lo que habla y no tiene movilidad en la parte izquierda, estamos con una colecta para poder trasladarlo al centro de salud de rehabilitación en Galarza”.

“Tiene dos hijas, tenía un trabajo. Era una persona, activa, jugaba al fútbol, muy familiero”, agregó.

En tanto, los abogados Alfio Gette y Andrea Villamonte precisaron que “Nicolás tiene hemiplejia, sufrió fractura de cráneo y hemorragia, y no puede mover brazo y pierna izquierda, no se puede comunicar, le dan de comer los padres. No recuerda lo que le pasó”.

Agregaron que “tratamos de que comience lo antes posible el tratamiento, pero necesita un tratamiento de unos 5 millones mensuales”.

El abogado Gette manifestó que “no tenemos en claro cómo ocurrieron los hechos previos. El fiscal investiga lesiones graves. Lo que nos interesa es llegar a un acuerdo con la otra parte, la familia del autor, para que Bentancour empiece lo más pronto que se pueda la rehabilitación”.

El Alias para colaborar es: todosjuntos.por.Nico (Carlos Abel Bentancour)

Los hechos

El hombre de 47 años sufrió una grave fractura de cráneo tras una violenta agresión física ocurrida en la madrugada del domingo 5 de julio de 2026 en la zona de la costanera de Gualeguaychú.

El hecho pasó cerca de las 7:00 en la esquina de las calles San Martín y María Luisa Guerra. Hubo un breve intercambio verbal y la víctima cayó al piso tras recibir el impacto o el golpe en la zona de la vereda.

La víctima fue identificada como Nicolás Abel Bentancour (47), con domicilio en Pueblo Belgrano. Sufrió traumatismo de cráneo con fractura de parietal derecho y hemorragia intracraneal.

La Policía detuvo a un joven de 20 años como el principal sospechoso del ataque.