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Guale FIESTA NACIONAL

Comenzó la venta de entradas anticipadas para el Desfile de Carrozas Estudiantiles

Las mismas se pueden adquirir en los galpones del puerto, donde se están construyendo las carrozas y donde los estudiantes de cada uno de los proyectos, disponen de las entradas para la venta.

9 Sep, 2026, 21:20 PM
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La Asociación Civil y la Comisión 2026 de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú, informan que ya se encuentran a la venta las entradas para el Desfile de este 10 de octubre.

 

Las mismas se pueden adquirir en el corazón mismo de la Fiesta Nacional, los galpones del puerto, donde se están construyendo las carrozas y donde los estudiantes de cada uno de los proyectos, ya disponen de ellas para su venta.

 

Próximamente, también se podrán adquirir en comercios de la ciudad que acompañan el Desfile y Fiesta nacional 2026.

 

Entrada anticipada adulto $ 8.000 – Entrada en puerta $ 15.000 – Entrada menores (De 4 a 12 años) $ 4.000

 

Cómo comprar tus entradas online

 

Nos envías un WhatsApp a +54 9 3446 65-0942 con tu Nombre - Apellido y DNI

 

Te pasamos un alias para transferir y te indicamos el monto. Una vez realizada la transferencia nos envías el comprobante. Con esos datos, reservamos tus entradas y te enviamos una foto de ellas como comprobante, para que quede registrado. El día del evento, ingresas por la puerta principal y allí te estarán esperando para entregártelas.

 

Importante: las entradas quedan reservadas a nombre de la persona que realizó la compra, por eso es fundamental enviar correctamente nombre, DNI y comprobante.

 

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