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Guale EL NIÑO

Gualeguaychú y Concepción del Uruguay fortalecen la prevención ante el fenómeno de El Niño

El intendente Mauricio Davico mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con su par de Concepción del Uruguay, José Lauritto, para abordar una agenda común de planificación y prevención ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

8 Sep, 2026, 15:44 PM
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El encuentro permitió compartir información y experiencias sobre las acciones que ambos municipios vienen desarrollando y avanzar en criterios de planificación frente a los distintos escenarios que podrían presentarse durante los próximos meses.

 

“La prevención y la planificación son fundamentales para anticiparnos a cualquier situación y cuidar a nuestros vecinos. Compartir experiencias y coordinar acciones con otras ciudades nos permite estar mejor preparados”, señaló el intendente Mauricio Davico. Uno de los principales ejes de trabajo está vinculado al seguimiento de la situación hídrica y a la preparación de las ciudades ante eventuales crecidas de los cursos de agua, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos que puedan generar situaciones de emergencia.

 

Tanto Gualeguaychú como Concepción del Uruguay vienen desarrollando desde hace varias semanas distintas instancias de planificación preventiva, con la participación de las áreas municipales vinculadas a la gestión del riesgo, organismos de seguridad, fuerzas de respuesta, Bomberos y efectores de salud.

 

En Gualeguaychú, este trabajo contempla el monitoreo permanente de la cuenca hídrica, la recuperación y ampliación de los sistemas de medición, el mantenimiento de desagües, el relevamiento de sectores vulnerables y la actualización de los protocolos de asistencia y evacuación. También se han desarrollado instancias de articulación con las instituciones que integran el sistema local de respuesta ante emergencias.

 

Por su parte, Concepción del Uruguay viene trabajando a través de su Junta Municipal de Defensa Civil en la evaluación de distintos escenarios de riesgo y en el relevamiento de los recursos humanos, logísticos y materiales disponibles para afrontar eventuales contingencias.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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