Adultos que volvieron a estudiar: “Se siente vergüenza al no saber”

“Cuando ingresé a la escuela no sabía nada. Yo tuve un accidente, me rompí el brazo y conocí a una maestra, me preguntó si me animaba a estudiar. Tenía dudas y un poco de miedo. Mis patrones me dijeron que me iban a ayudar. Hoy se leer y escribir y ahora se me hace más fácil todo, antes si viajaba tenía que preguntar”, recordó Horacio.

Los estudiantes pertenecían a zonas rurales y recuerdan que cuando eran niños no había “escuelas de campo”, lo que les dificultó estudiar. Hoy destacan el apoyo de las familias en esta nueva etapa. El hijo de Horacio está estudiando actualmente la carrera de Medicina. “Yo no quería que él viviera lo que yo viví. Se siente vergüenza al no saber”, afirmó.

Un fuerte respaldo además, fueron las maestras y la paciencia. Aseguraron que los sacaron adelante y que los motivan a mantenerse firmes en el objetivo.

Una de las alumnas se plantea incluso la posibilidad de continuar estudiando. “Ser abogada siempre fue mi sueño”, expresó.

“No podía completar mis datos, la gente me miraba y yo me sentía mal”

Entre algunos escenarios frecuentes antes de iniciar los estudios, recordaron la imposibilidad de manejarse de manera independiente y la necesidad de tener a alguien que los ayudara a completar tareas como llenar un formulario, o desplazarse por otros lugares. “Tenía que pedirle a mis hijos porque no sabía, no podía completar mis datos.

Ellos me acompañaban, la gente me miraba y yo me sentía mal”, contó una de las alumnas y agregó que lo primero que aprendió a escribir fue su nombre completo, el de sus hijos, y la dirección de su casa.

Los estudiantes aprenden además otras actividades, pero destacan la seguridad que adquirieron con el cursado y el orgullo que sienten sus familias.

“Yo era muy tímida, no me animaba a hablar, tenía miedo de expresarme. Tuve el apoyo de mis hijos, soy abanderada, me siento muy contenta”, expresaron.

Los estudiantes remarcaron la importancia de “animarse” a dar el paso para aprender. “Hay mucha gente que no sabe leer ni escribir, quiero decirles que se animen. Invito a la gente mayor a que estudien, se aprende, al principio te da miedo, pero cuando entrás te das cuenta de que tendrías que haberlo hecho antes”, indicaron.