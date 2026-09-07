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Guale DEMORAS

Retomaron las obras en el Puente Mitre: habrá un solo carril habilitado durante 15 días

Los trabajos se realizan sobre el carril lento y podrían generar demoras en el complejo Zárate–Brazo Largo.

7 Sep, 2026, 09:32 AM
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Este lunes 7 de septiembre se retomaron las obras de repavimentación sobre el Puente Mitre, en la Ruta Nacional 12, que forma parte del complejo Zárate–Brazo Largo.

 

Los trabajos comenzaron a las 7:00 y corresponden a la segunda etapa de la obra, que contempla la repavimentación del carril lento. Mientras se desarrollen las tareas, ese sector permanecerá cerrado y los vehículos deberán circular únicamente por el carril rápido.

 

Según se informó, esta etapa tendrá una duración estimada de 15 días, siempre que las condiciones climáticas permitan avanzar con normalidad.

Desde Autovía del Mercosur indicaron que se brindará información sobre el avance de los trabajos y los períodos de mayor circulación en los que puedan registrarse demoras.

 

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