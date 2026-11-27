Este viernes 27 de noviembre, en el Salón Azul del Palacio Municipal, se concretó la firma de seis escrituras correspondientes a terrenos adjudicados en el marco del programa Tu Primer Terreno, una iniciativa destinada a facilitar el acceso al suelo urbano para la construcción de viviendas familiares.

De la instancia administrativa participaron el intendente Mauricio Davico, el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, y la escribana Matilde Villanueva, quien intervino en la formalización de la documentación.

En esta etapa, el proceso comprende siete lotes adjudicados, de los cuales seis avanzaron con la firma de sus respectivas escrituras, lo que permite dar continuidad a los trámites necesarios para regularizar la situación dominial de los inmuebles.

El programa contempla un sistema de financiación de 120 cuotas, con garantía hipotecaria sobre el saldo pendiente. Esta modalidad permite a los beneficiarios acceder a la adquisición de los terrenos mediante un esquema de pagos extendido en el tiempo.

La escrituración constituye una instancia fundamental del procedimiento, ya que formaliza la transferencia de los inmuebles y establece las condiciones y obligaciones correspondientes a su adquisición.

A través de estas gestiones, el Gobierno de Gualeguaychú continúa con los procedimientos administrativos y legales vinculados al programa Tu Primer Terreno, con el objetivo de completar la formalización de las adjudicaciones y brindar seguridad jurídica a los beneficiarios.

Prensa municipal