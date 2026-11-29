Este domingo 29 de noviembre se llevó adelante la 2ª Maratón por Malvinas, organizada por el Área de Malvinas y la Dirección de Deportes del Gobierno de Gualeguaychú. La actividad tuvo como punto de encuentro el Corsódromo y contó con más de 660 personas inscriptas en una propuesta que combinó deporte, participación comunitaria y homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.
Las competencias se desarrollaron en dos distancias, de 4 y 8 kilómetros, con recorridos por diferentes sectores de la ciudad. Además, se realizó una caminata participativa de 2 kilómetros, que permitió sumar a familias y vecinos a una jornada dedicada a mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con la soberanía argentina.
En la clasificación general femenina de 4 kilómetros, el primer puesto fue para Grecia Cornetta, quien completó el recorrido en 17 minutos y 1 segundo. El segundo lugar lo obtuvo Tatiana Caseres, con 19 minutos y 21 segundos, mientras que Norma Raquel Muñoz alcanzó la tercera posición con 20 minutos y 54 segundos.
Por su parte, en la clasificación general masculina de 4 kilómetros, el ganador fue Tadeo Cornetta, con un registro de 15 minutos y 46 segundos. En segundo lugar llegó Mauricio Molina, con 15 minutos y 50 segundos, seguido por Jerónimo Pereyra, quien completó la distancia en 16 minutos y 34 segundos.
En la prueba de 8 kilómetros, clasificación general masculina, el primer puesto fue para Lisandro Frossard, con un tiempo de 29 minutos y 30 segundos. El segundo lugar lo consiguió Gonzalo Acosta, con 29 minutos y 37 segundos, mientras que Sergio Meoniz se ubicó tercero, con 31 minutos y 5 segundos.
En tanto, en la clasificación general femenina de 8 kilómetros, la ganadora fue Cirene Mallarino, quien completó el recorrido en 39 minutos y 5 segundos. La segunda posición correspondió a Johana Estefanía Barrios, con 40 minutos y 4 segundos, y el tercer lugar fue para Dalma Ramos, con un registro de 42 minutos y 29 segundos.
Todos los competidores recibieron una medalla por su participación, como reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de formar parte de esta jornada deportiva y conmemorativa. Asimismo, se realizó la premiación de los tres primeros puestos de las distintas categorías femeninas y masculinas, distribuidas por edades en ambas distancias.
La entrega de premios permitió reconocer el desempeño de corredores de diferentes generaciones y celebrar sus logros junto a familiares, compañeros y vecinos que acompañaron el desarrollo de las pruebas.
La actividad contó con el acompañamiento del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta; y los concejales Vanina Basaldúa y Raymundo Legaria, junto a veteranos de guerra, familias y vecinos.
Más allá de los resultados deportivos, la maratón tuvo como propósito rendir homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Cada recorrido representó una oportunidad para compartir una actividad comunitaria vinculada con la memoria, el reconocimiento y la defensa de la soberanía nacional.
Con esta segunda edición, el Gobierno de Gualeguaychú continúa promoviendo el deporte y la participación ciudadana, integrando estas propuestas a una política de gestión orientada a malvinizar durante todo el año y mantener presente la causa Malvinas en la comunidad.
Resultados por categorías
4 kilómetros – Femenino
10 a 19 años
Grecia Cornetta – 17:01
Lucía Aquino López – 21:55
Candelaria Sandobal – 24:20
20 a 29 años
Emeli Santa Cruz – 24:47
Tania Juliana Ludueña – 25:40
Bianca Ipperi – 25:52
30 a 39 años
Tatiana Caseres – 19:21
Cielo González – 21:58
Andrea Daniela Canadá – 22:13
40 a 49 años
Norma Raquel Muñoz – 20:54
Gladys Fauez – 23:04
Paola Arancibia – 23:10
50 a 59 años
Marta Giménez – 24:32
Delfina Verónica Almirón – 26:18
Evangelina Romero – 27:16
4 kilómetros – Masculino
10 a 19 años
Tadeo Cornetta – 15:46
Gerónimo Albonico – 18:29
Santino Davico – 20:01
20 a 29 años
Jerónimo Pereyra – 16:34
Patricio Aranda – 20:03
Juan Martín Veglienzone – 21:16
30 a 39 años
Mauricio Molina – 15:50
Gabriel Gonzales – 17:25
Exequiel Zapata – 17:41
40 a 49 años
Mauro Andrés Baldi – 18:55
Mario Baldivieso – 20:27
Matías Bentancour – 22:23
50 a 59 años
Daniel Aya la – 21:49
César Manuel Bentancur – 24:34
Francisco Fiorotto – 26:21
60 a 64 años
Ernesto Peverelli – 24:31
60 años y más
Luis Báez – 23:20
Rubén Oscar García – 25:37
Orlando Rafael Basualdo – 25:43
65 a 69 años
Juan Carlos Maistegui – 30:13
8 kilómetros – Femenino
15 a 19 años
Valentina Magallán – 57:34
25 a 29 años
Dalma Ramos – 42:29
Rocío Delfina Cárdenas – 52:32
Micaela Yamila Boari – 53:05
30 a 34 años
Milagros Larrivey – 46:13
María José Vega – 47:21
Jacqueline Jensen – 49:28
35 a 39 años
Cirene Mallarino – 39:05
Johana Estefanía Barrios – 40:04
Tamara Villagra – 43:42
45 a 49 años
Silvana Carina López – 48:18
Florencia Benítez – 49:35
Mercedes Gorena – 49:39
50 a 54 años
Paola Gervasoni – 43:27
Natalia Delorenzzi – 45:49
Silvana Marisa Stragñieri – 51:50
50 a 59 años
Raquel Schauman – 59:43
55 a 59 años
Silvia María Guerra – 43:07
María Alejandra De Zan – 52:26
Silvina Giménez – 55:43
60 a 64 años
Mónica Graciela Mayotti – 51:22
M. Beatriz Farías – 53:04
María de los Ángeles Torres – 55:45
8 kilómetros – Masculino
15 a 19 años
Bautista Campos – 48:03
Santiago Benavente – 51:03
Valentino Torres – 1:01:06
20 a 24 años
Francisco Jesús García – 39:56
25 a 29 años
Lisandro Frossard – 29:30
Gustavo Víctor Flores – 37:31
Ciro Valentino Lizzi – 42:14
30 a 34 años
Gonzalo Acosta – 29:37
Franco Alvez – 32:12
Gabriel Exequiel Reynoso – 32:20
35 a 39 años
Hernán Velázquez – 31:21
Emiliano Schroeder – 31:32
Luciano Moreyra – 33:48
40 a 44 años
Sergio Meoniz – 31:05
Leonardo Bustamante – 33:43
Miguel Alejandro Vergara – 35:59
45 a 49 años
Emanuel Borlot – 32:33
Carlos Martinelli – 33:11
Sergio Daniel Maipasena – 33:44
50 a 54 años
Walter Milessi – 33:33
Mauricio Carrizo – 35:29
Manuel Berardo – 36:03
55 a 59 años
Horacio Sequeira – 33:13
Pablo Javier Cabezas – 37:53
Abel Gerardo Otero – 38:51
60 a 64 años
Alberto Benítez – 38:48
Luis Guillermo Ledri – 39:44
Pablo Frascarolli – 46:01
70 años y más
Carlos Antonio Ruiz – 56:59
Prensa municipal
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