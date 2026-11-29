Alrededor de las 08:00 horas de este sábado, personal policial dependiente de la Comisaría Cuarta intervino en un hecho de violencia de género ocurrido en una vivienda ubicada en la zona de Los Álamos al 1500 aproximadamente.

La intervención se inició a raíz de un requerimiento de la Sala de Comando Radioeléctrico, comisionándose a los funcionarios al lugar, donde se entrevistaron con una mujer de 44 años de edad, quien manifestó que su pareja, que se encontraba en ese momento en el domicilio, había comenzado a insultarla y amenazarla, para luego agredirla físicamente.

Ante lo sucedido, se puso en conocimiento de la situación a la Fiscalía de Género en turno, quien dispuso la aprehensión del hombre, de 44 años de edad, quien posteriormente fue trasladado y alojado en Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Alrededor de las 19:00 horas de este sábado, personal policial dependiente de la Comisaría Sexta intervino en un hecho en contexto de violencia de género ocurrido en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle República del Líbano al numeral 100 aproximadamente.

La intervención se inició a raíz de un llamado telefónico realizado por vecinos a la dependencia policial, quienes alertaban que desde el interior del domicilio se escuchaban ruidos y posibles agresiones hacia una mujer, solicitando la presencia policial.

Al arribar, los funcionarios constataron una discusión de pareja en el interior de la vivienda. Al entrevistarse con una joven de 24 años, esta manifestó que su expareja había ingresado al domicilio sin su consentimiento, donde comenzó a amenazarla y agredirla físicamente.

Ante esta situación, el masculino fue demorado preventivamente en el lugar y, previa comunicación con la Fiscalía de Género en turno, se dispuso su aprehensión. Se trata de un hombre de 23 años de edad, quien posteriormente fue trasladado y alojado en Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por otra parte, con la colaboración de otro móvil policial, la damnificada fue trasladada hacia la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, a fin de radicar la correspondiente denuncia.

Prensa Jefatura Deptal. Gchú