Con la participación de mil adultos mayores, este sábado se realizó la sexta y última edición del año de “Siga el Baile”, una propuesta del Gobierno de Gualeguaychú que continúa generando espacios de recreación, participación y encuentro. La jornada se desarrolló en Ñandubaysal, donde los asistentes compartieron un día de actividades deportivas, juegos, música y baile.

El encuentro fue organizado por el Área de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta; y los concejales Raymundo Legaria y Vanina Basaldúa, quienes acompañaron a los participantes durante la jornada.

Desde la mañana, los asistentes disfrutaron de una programación que combinó propuestas deportivas como tejo y golf croquet, junto con actividades recreativas, juegos de mesa y diferentes espacios para compartir. La iniciativa reunió a personas mayores de distintos barrios de la ciudad y también contó con la participación de adultos mayores de diversas residencias de larga estadía de Gualeguaychú, ampliando las oportunidades de encuentro, integración y participación.

Durante la jornada también se celebraron los cumpleaños de noviembre, con un momento especial dedicado a los adultos mayores que cumplieron años durante el mes. El festejo se sumó a las actividades compartidas y permitió disfrutar de un espacio de reconocimiento, alegría y celebración entre los presentes.

Como parte de la organización, el Gobierno de Gualeguaychú dispuso 16 colectivos para garantizar el traslado de ida y vuelta de los participantes, facilitando su acceso al encuentro. Asimismo, se brindó el almuerzo, permitiendo que los asistentes compartieran la jornada y disfrutaran de todas las actividades programadas.

Durante el encuentro, el intendente Mauricio Davico destacó la importancia de continuar generando espacios de participación para las personas mayores y anunció que se volverá a garantizar una noche de carnaval destinada a los adultos mayores, para que puedan disfrutar de una de las celebraciones más representativas de Gualeguaychú. Además, invitó a los presentes a inscribirse en las Colonias Municipales 2027, una propuesta que permitirá dar continuidad a las actividades recreativas y deportivas durante el verano.

La música y el baile también fueron protagonistas de esta sexta edición, generando momentos de alegría y celebración entre los participantes. La jornada contó con diferentes propuestas musicales y tuvo un cierre especial a cargo del reconocido cantante Alcides, quien puso a bailar a los presentes y coronó una jornada de encuentro y celebración.

La convocatoria de mil participantes marcó un nuevo récord para el programa, que había reunido a 840 personas en su quinta edición, realizada en septiembre. Este crecimiento refleja la participación que fue alcanzando la iniciativa desde su puesta en marcha y el interés de las personas mayores por formar parte de estos espacios.

Municipalidad de Gualeguaychú