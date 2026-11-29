Este sábado, a las 20, la comunidad ferroviaria y vecinos de Gualeguaychú se dieron cita en el Museo Ferroviario “Enrique Aagaard”, ubicado en el Parque de la Estación, donde se celebró el 42.º aniversario de la institución.

Luego de las palabras alusivas de las autoridades, los presentes pudieron disfrutar del principal atractivo de la noche: la apertura al público del Coche Reservado n.º 666, una pieza histórica cuyo interior pudo recorrerse por primera vez tras más de un año de trabajos de restauración.

La presentación estuvo a cargo del responsable y guía del Museo Ferroviario, Dardo Campoamor, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Silvio Leuze, uno de los principales impulsores y gestores de la incorporación del histórico vagón al espacio que homenajea y preserva el legado del ferrocarril en Gualeguaychú.

Del tradicional corte de cinta también participaron el exferroviario Ramón Pedro Callero y Emilia Sellanes de Luaces, familiar de otro de los recordados trabajadores del ferrocarril de nuestra ciudad.

Además de recuperar las características originales del vagón, utilizado hace casi un siglo por las familias de sectores acomodados, los trabajos permitieron acondicionar su interior para albergar la biblioteca del Museo Ferroviario, que cuenta con más de 400 libros dedicados exclusivamente a la historia del ferrocarril en Gualeguaychú y el resto del país.

“En 1984, cuando se funda este museo, uno de los anhelos de los ferroviarios era crear el coche biblioteca. Por eso hoy es importante, porque estamos cumpliendo la promesa de la creación de la biblioteca ferroviaria”, remarcó Campoamor durante el encuentro.

Asimismo, recordó que la biblioteca contaba con apenas 32 libros en 2007 y destacó el crecimiento de su patrimonio bibliográfico, al tiempo que agradeció la colaboración y la dedicación de toda la familia ferroviaria de Gualeguaychú.

“Las familias ferroviarias encuentran acá un lugar que cuenta y mantiene su historia”, expresó Campoamor, quien valoró la confianza depositada en la institución mediante la donación de objetos, libros y recuerdos que reflejan el orgullo de los trabajadores del ferrocarril de nuestra ciudad.

Durante la presentación también se reconoció la labor de Miqueas Vela y Gennaro Ruiz, dos estudiantes del Taller de Electromecánica de la Escuela de Educación Técnica n.º 2 “Presbítero José María Colombo”, quienes se sumaron al proyecto en el marco de un convenio de prácticas profesionalizantes y estuvieron a cargo de la recuperación del sistema eléctrico del Coche Reservado n.º 666.

Tras el corte de cinta, los presentes recorrieron el interior del vagón completamente restaurado. El resultado de la intervención despertó la admiración de los concurrentes, quienes felicitaron tanto a los estudiantes como a los trabajadores del Parque de la Estación, responsables de las restantes tareas que permitieron devolverle su esplendor a esta pieza del patrimonio ferroviario.

La historia del Coche Reservado n.º 666

El Coche Reservado n.º 666 tiene 15 metros de largo, 3,80 metros de alto y pesa 20 toneladas. La particularidad de este vagón, construido en madera y de casi un siglo de antigüedad, radica en que, a diferencia de los coches convencionales de pasajeros, dispone de dormitorio, comedor y otras comodidades destinadas a las familias de sectores acomodados que viajaban en tren durante la primera mitad del siglo XX.

La pieza fue emplazada en julio de 2025 en el museo a cielo abierto del Parque de la Estación, donde se sumó a la locomotora a vapor n.º 81, de 1910, y al coche comedor n.º 5462, de 1912, ambos abiertos al público para que vecinos y visitantes puedan recorrerlos y conocer su historia.

La iniciativa de incorporar el Coche Reservado n.º 666 surgió en 2017, cuando, teniendo en cuenta las dimensiones del predio del Museo Ferroviario, se decidió solicitar una unidad de estas características al Ferroclub Argentino de Villa Lynch, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires. La institución necesitaba desprenderse de algunos de sus vagones debido a una reducción del espacio disponible.

Tras ocho años de gestiones y una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, comenzó el operativo de traslado desde Buenos Aires hasta Gualeguaychú.

Para ello fue necesario contratar una grúa que permitiera desplazar el vagón hasta el lugar donde sería cargado sobre un carretón, un acoplado de grandes dimensiones diseñado para el transporte de cargas especiales. Debido a las características de la unidad, se requirió una autorización de Vialidad Nacional para circular por las rutas y, especialmente, atravesar los puentes del complejo Zárate-Brazo Largo.

Asimismo, para reducir la altura del vagón y permitir su paso por debajo de los puentes, se retiraron los dos bogies —estructuras que contienen los ejes y las ruedas sobre las que se desplaza el coche—, que fueron trasladados por separado a fines de 2024.

Luego de una última inspección por parte del personal de Seguridad Operativa, se autorizó el traslado definitivo del coche hasta el Parque de la Estación. Allí, mediante la utilización de otras dos grúas, se colocaron los bogies sobre los rieles instalados junto al Corsódromo y, posteriormente, se montó el vagón sobre ambas estructuras.

El operativo de traslado y montaje del Coche Reservado n.º 666 en el Museo Ferroviario “Enrique Aagaard” demandó una inversión de 6 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos del Tesoro municipal.

Prensa municipal