En horas del mediodía del sábado, personal policial dependiente de la Comisaría Tercera, en el marco de tareas de prevención y recorridas jurisdiccionales, intervino en un procedimiento por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, en inmediaciones de la intersección de calles San José y Federación.

La intervención se inició alrededor de las 12:05 horas, cuando los efectivos, que se encontraban realizando recorridas preventivas a bordo de un móvil policial, observaron a dos masculinos en el exterior de una vivienda precaria, tipo rancho, quienes aparentemente realizaban un intercambio de elementos de manera disimulada.

Al intentar identificarlos, uno de ellos se dio a la fuga, mientras que el restante ingresó al lugar, descartando distintos elementos, entre ellos una billetera, dinero en efectivo, un teléfono celular y una media que contenía envoltorios sospechosos, siendo demorado en el lugar por los funcionarios policiales.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al secuestro de aproximado 20 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína. Efectuado el test orientativo de campo, el mismo arrojó resultado positivo para dicha sustancia.

Asimismo, se procedió al secuestro de teléfono celular y la suma de alrededor de 75.000 pesos en efectivo, entre otros elementos.

Puesta en conocimiento la Agente Fiscal en turno, dispuso la aprehensión del masculino, de 30 años de edad, quien fue trasladado a Jefatura Departamental para cumplimentar las diligencias de rigor, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Prensa Jefatura Dptal. Gchú