Este domingo 29 de noviembre se desarrolló la 2ª Maratón por Malvinas, una iniciativa del Gobierno de Gualeguaychú que reunió a deportistas y vecinos en una jornada que combinó actividad física, memoria y reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas. La actividad tuvo como punto de encuentro el Corsódromo y contó con más de 660 personas inscriptas en las distintas modalidades.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por el Área de Malvinas y la Dirección de Deportes, con el objetivo de continuar generando espacios de participación comunitaria que contribuyan a mantener presente la causa Malvinas y reafirmar el compromiso con la memoria y la soberanía nacional.

Durante la apertura, el intendente Mauricio “Palito” Davico, que participó de la prueba junto a su hijo, pidió un aplauso para los veteranos y expresó que la jornada estaba dedicada a ellos. También agradeció a las más de 660 personas inscriptas en las distintas pruebas y en la caminata, y destacó el acompañamiento de la comunidad a los veteranos, los caídos y sus familiares.

En su mensaje, Davico remarcó la importancia de mantener viva la causa Malvinas y sostuvo que desde la gestión municipal se trabaja para “malvinizar” de manera permanente, como una forma de reconocer a quienes participaron de la guerra y agradecer su entrega por el país.

Asimismo, el Presidente municipal recordó el sacrificio de los soldados argentinos que partieron a la guerra sin saber si regresarían y señaló que la maratón constituye un homenaje de los gualeguaychuenses a los veteranos y a quienes dieron su vida por la patria.

Acompañaron la jornada el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta; y los concejales Vanina Basaldúa y Raymundo Legaria, quienes compartieron la actividad junto a los veteranos, corredores, familiares y vecinos presentes.

La actividad comenzó con la acreditación de los participantes en el Centro de Convenciones y continuó con el acto de apertura, durante el cual se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas. Fue un momento de homenaje a los veteranos de guerra y de recuerdo a quienes perdieron la vida en defensa de la soberanía argentina.

Posteriormente, se dio inicio a las competencias de 4 y 8 kilómetros, junto con una caminata participativa de 2 kilómetros, que permitió sumar a personas de diferentes edades. Los recorridos atravesaron distintos sectores de la ciudad, mientras familiares, vecinos y equipos de organización acompañaron el desarrollo de las pruebas.

Entre los participantes se destacó la presencia de un bombero que corrió con su uniforme y tubo de oxígeno, sumándose de una manera particular al homenaje. También participó un grupo de integrantes del Ejército Argentino, que formó parte de la propuesta deportiva y conmemorativa.

Al llegar a la meta, los corredores recibieron sus medallas como reconocimiento al esfuerzo y a su participación en una actividad que trascendió lo deportivo para convertirse en una expresión colectiva de memoria y reconocimiento.

Otro de los momentos significativos de la jornada estuvo vinculado al programa educativo Pensar Malvinas, a través del cual instituciones educativas y diferentes grupos de la comunidad trabajaron sobre la memoria, la identidad nacional y la soberanía. En este marco, se realizó una presentación de banderas elaboradas por los participantes, que permitió visibilizar el trabajo desarrollado durante el programa.

La jornada incluyó además la entrega de reconocimientos a los participantes destacados de las distintas categorías de 4 y 8 kilómetros, en un cierre que reunió a corredores, familiares y organizadores.

Con esta segunda edición, el Gobierno de Gualeguaychú continúa impulsando propuestas que vinculan el deporte con la memoria colectiva, promoviendo la participación ciudadana y el reconocimiento permanente a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.