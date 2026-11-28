El curso 5° A del Instituto Agrotécnico se adjudicó la edición 2026 del certamen estudiantil Guale Joven al sumar 85 puntos en la tabla general. La definición y entrega de premios tuvo lugar en el Teatro Gualeguaychú y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo, y el concejal Juan Pablo Castillo.

Desde las 18, estudiantes, docentes, familias y autoridades municipales compartieron la gala de cierre de este programa que lleva más de tres décadas en la agenda cultural y educativa de la ciudad.

En esta edición, el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Juventud, elevó en más de un 350 % el monto destinado a los reconocimientos económicos. De este modo, el curso ganador obtuvo 1 millón de pesos; el segundo lugar, correspondiente a 4° A y B del Instituto Secundario D-220 Juventud Unida con 74,33 puntos, recibió 700 mil pesos; y el tercer puesto, alcanzado por 5° 1ª de la ENOVA con 74,32 puntos, accedió a 500 mil pesos.

La apertura artística de la ceremonia estuvo a cargo de Tahiel Astorga, ganador del rubro Música en la edición 2025, quien interpretó distintos temas al comenzar la jornada. A lo largo de la velada se repasaron los trabajos desarrollados por las escuelas públicas y privadas en las siete disciplinas del certamen —Arte Urbano, Audiovisuales, Danza, Fotografía, Letras, Música y Teatro—, junto con la proyección de los cortometrajes además de la exhibición de los trabajos ganadores de la edición 2025 y los nuevos participantes en el ingreso al teatro.

Ganadores por disciplina: de acuerdo con el fallo de los distintos jurados, los primeros puestos en cada rubro fueron los siguientes:

- Danza: 5° A – Instituto Agrotécnico.

- Fotografía: 5° A – Instituto Agrotécnico.

- Arte Urbano: 6° B – Instituto Agrotécnico.

- Música: 5° 1ª – ENOVA.

- Audiovisuales: 6° B – Instituto Agrotécnico.

- Teatro: 5° 3ª – Colegio Luis Clavarino.

- Letras: 4° A – Instituto D-125 Sagrado Corazón.

Menciones especiales: durante la ceremonia también se entregaron distinciones individuales y grupales por su desempeño artístico y compromiso en los talleres:

- Teatro: Serena Reverdito, por su papel de "Candelaria, madre" en la obra La malasangre (5° B – Instituto Agrotécnico), y Agustina Sandoval, por su interpretación de "Elvira" en Esperando la carroza (5° 3ª – Colegio Luis Clavarino).

- Música: el grupo "Bruma" —integrado por Lola Veronesi, Allegra Bernardi, Aranzazú Borrajo y Manuela Ibarra— de 4° A del Instituto José María Ruperto Gelós, y Camila Peña (4° A y B – Instituto Juventud Unida), destacada por su coordinación escénica, ejecución instrumental y compañerismo.

- Danza: la coreografía Bailar o morir de 5° A del Instituto Agrotécnico, por su originalidad y coordinación grupal.

- Fotografía: la serie Pasión de bailarina de 5° B del Instituto Agrotécnico y Nido vacío de 4° A del Instituto Sagrado Corazón.

- Audiovisuales: el cortometraje Herencia, realizado por 4° U del Instituto José María Bértora, valorado por su dirección de arte, adaptación al espacio del museo y diseño sonoro.

Con la entrega de premios y el reconocimiento a los coordinadores de cada taller —Luz Sartori, Emilce Berghella, Elisa Bocalandro, Guillermina Benetti, Maira Yedro y Jonathan Rodríguez—, Guale Joven cerró su ciclo 2026 celebrando el trabajo colectivo y la expresión artística de los jóvenes de Gualeguaychú.