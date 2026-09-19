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Guale CALLES

Etapa final del trabajo de bacheo en la mano norte-sur de Primera Junta

El Gobierno mantiene las tareas sobre la calzada ubicada entre Ituzaingó y Urquiza, con circulación restringida hacia el sur y tránsito habilitado en la mano contraria.

19 Sep, 2026, 14:18 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú avanza con los intensos trabajos de bacheo sobre las losas dañadas de avenida Primera Junta, entre Ituzaingó y Urquiza, donde se ejecutan tareas sobre la mano correspondiente al sentido norte-sur.

 

El sector permanece restringido al tránsito vehicular mientras se desarrolla la renovación de la calzada, en tanto la mano que conduce de sur a norte continúa habilitada para la circulación.

 

La organización de los trabajos permite mantener abiertas las bocacalles de las arterias transversales, por lo que los cruces de este a oeste y de oeste a este conservan su circulación habitual.

 

Los conductores que utilizan el tramo afectado cuentan con calles paralelas como alternativa durante el período previsto para la ejecución de las tareas, mientras el tránsito por la mano opuesta mantiene su recorrido habitual.

 

El plazo estimado para la finalización de los trabajos está pronosticado para la semana próxima, cuando el hormigón termine de fraguar; plazo que está sujeto a las condiciones climáticas y al desarrollo de las tareas sobre la superficie deteriorada.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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