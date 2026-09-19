Plan SOMOS: se libraron más de $12 millones para instituciones de Pueblo Belgrano

La medida fue aprobada por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N.º 045/2026, dando inicio a los pagos correspondientes, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la Ordenanza N.º 002/2012.

Las instituciones beneficiarias son la Escuela Nº 3, “20 de Junio” con un monto total de $1.651.958,09, la Escuela Nº 113, “Infantería de Marina” percibirá un total de $1.814.060,66, mientras que la Escuela Nº 111, “Tabaré” recibirá $661.331,25.

Por su parte, la Capilla Nuestra Señora de la Merced dispondrá de $745.156,00, la Biblioteca Popular “Manuel Belgrano” recibirá $2.143.249,33, la Asociación Cooperadora del Centro de Salud Carlos Artusi percibirá $745.156,00, el Club Atlético Cerro Porteño tendrá a su disposición un total de $2.143.249,33 y el Club Social y Deportivo Gurises una suma de $2.143.249,33.

Los fondos están destinados a acompañar acciones dirigidas a niños y niñas de 0 a 14 años, fortaleciendo propuestas educativas, deportivas, sociales y de contención.