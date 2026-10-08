Este viernes en Gualeguaychú charla sobre prevención del suicidio

Expondrán María Celia Gatto, coordinadora del área de prevención del suicidio de Villaguay, la licenciada en Psicología Leticia Fernández y Kenia Benedetti, mamá de Franchu, que perdió la vida en Gualeguaychú el 18 de junio pasado por suicidio.

Kenia Benedetti manifestó que “viene gente de Villaguay, donde María Celia Gatto, que perdió a su hijo por suicidio, fue convocada por la Municipalidad a formar el área de prevención del suicidio con apoyo de psicólogos y psiquiatras. En Villaguay han logrado salvar vidas. La gente que se suicida no quiere sufrir más, no es que no quiera vivir más”.

“Están todos invitados, me gustaría que fueran los funcionarios, los legisladores, los que tienen el poder de hacer algo. Apelo a que vayan y escuchen y ojalá empecemos a ver lo que funciona”, dijo la mamá de Francisca.

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