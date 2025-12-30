 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale MASCOTAS

Un especialista brinda consejos para cuidar a las mascotas del golpe de calor

El veterinario Mariano Colombatto dijo en RADIO MÁXIMA que con la ola de calor es probable que las mascotas se muevan menos y pierdan el apetito, y recomendó “mojarlos”, y también “evitar las caminatas largas”,

30 Dic, 2025, 11:15 AM

Sobre el trasladado de las mascotas en vehículos, manifestó que “si hay que viajar, no comida, hacer alguna parada para que pueda caminar y tomar algo de agua, y es mejor la ventanilla abierta que el aire acondicionado”.

 

"Es muy peligroso para los animales domiciliarios caminar sobre el asfalto, los animales que están en la calle ya están acostumbrados", comentó Colombatto.

 

"A la clínica llegan más perros, los gatos tienen mejor capacidad de adaptación, sufren menos los golpes de calor, ellos se quedan quietos, no comen ni toman agua, pero con eso ya están bien. Algunas razas de perros son más susceptibles al golpe de calor, sobre todo el bulldog francés", dijo el profesional.

