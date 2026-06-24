Hoy se venden muchos más terrenos que casas en Gualeguaychú, dijo Alexis Neuwirt

El operador inmobiliario Alexis Neuwirt informó en RADIO MÁXIMA que en el primer semestre del año aumentó la venta de terrenos un 45 por ciento con respecto al año pasado, aun cuando se produjo un aumento de precios del 50 por ciento.

“Las zonas norte y oeste son las más demandadas, zona de Carrefour hacia Boulevard Montana, calles 9 de Julio hacia el oeste, y corredor de Urquiza al Oeste, a mí criterio porque hay mayor disponibilidad. El precio promedio pasó de 21 mil dólares a 35 mil”, precisó Neuwirt.

De todos modos, aclaró que “la mayoría de las compras son para vivienda o inversión, no con un perfil turístico”.

¿Significa esto que hay un incremento en la construcción en esos terrenos? Al respecto, Neuwirt manifestó que en el mismo período se observó una mejora en el sector, pero aclaró que no sabe si eso sucede ahora porque los precios en la construcción han subido por inflación, más que el dólar.

Paralelamente, en el análisis comparativo del primer semestre 2025 al primero de 2026, dijo que “en casas se vendieron un 44 por menos, pero los precios aumentaron un 18%, y en departamentos un 9% menos”.

Un mercado "resfriado"

En líneas generales, describió que “está resfriado el mercado inmobiliario”, ya que “por un lado está la expectativa, y por otro la realidad, lo mismo pasa en la construcción, son dos sectores íntimamente relacionados”.

En ese sentido, explicó que “está la sensación de que los créditos hipotecarios van a resurgir, pero el número de operaciones dista de la expectativa. Todo el sistema de créditos depende del estado del sistema financiero, todo va a las actividades que muestren un índice creciente”.

En cuanto a alquileres en Gualeguaychú, “cayeron un 15 por ciento respecto al año pasado. En casas se incrementó un 11 y en departamentos cayó un 31 por ciento, y los precios se incrementaron un 45 por ciento, por encima de la inflación”.

Locales comerciales

En cuanto a alquileres en el microcentro, indicó que “pasa algo similar que lo que pasa con las viviendas, en cuanto a la cantidad de nuevos locales que se alquilan. Hay una caída que es más o menos significativa. Pero hay un condicionante mayor que es la actividad del comercio”.

Agregó que “los comercios se están reestructurando, hay quienes pueden soportar más. Hay que aceptar y ver lo que uno tiene y cómo readaptarse”.

Acerca de los actores que intervienen en el mercado inmobiliario de Gualeguaychu, Neuwirt dijo que “siguen siendo en su mayoría locales, hay un porcentaje de compradores de Buenos Aires, para Pueblo Belgrano; y para acá, otros van y vuelven”.

“Las ciudades crecen conforme al capital per capita que tienen. Nos ha costado al gualeguaychuense atraer algo que permita otro nivel de desarrollo. Somos una ciudad que para chica, es grande…y para grande, es chica”, definió.

Inversión promedio para compra de viviendas

• Casas promedio: alrededor de 95 mil dólares.

• Departamentos promedio: alrededor de 110 mil dólares.

• Terrenos: 31 mil dólares.