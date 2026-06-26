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Este sábado se festeja el Día de la Bandera en Pueblo Belgrano

Luego de la postergación, desde la Municipalidad de Pueblo Belgrano dieron a conocer el cronograma de actividades para este sábado 27 en el Predio de la Curva de Fiorotto.

26 Jun, 2026, 08:40 AM
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Luego de la postergación sufrida la semana anterior, se confirmó que la Gran Fiesta de la Bandera en Pueblo Belgrano no sufrirá modificaciones en cuanto a su cronograma de actividades.

 

A las 11 se pondrá en marcha el acto principal, que contará con la presencia del intendente Francisco Fiorotto, la viceintendenta Carolina Gerling y otras autoridades locales y provinciales, además de personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, colegios e instituciones educativas y entidades intermedias.

 

Tras el acto protocolar, la jura de la Bandera por parte de los soldados y miembros de fuerzas armadas y de la Promesa de Fidelidad a la Bandera que realizarán los alumnos de Cuarto Grado de las escuelas, se realizará el desfile cívico militar del que participarán educaciones educativas e intermedias, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

 

Con posterioridad al desfile dará inicio la gran Fiesta Popular, donde el público podrá disfrutar de un Paseo de Emprendedores y Artesanos con más de 50 puestos, el Patio Gastronómico que tendrá diferentes ofertas y otras atracciones para todo el público.

 

Show artístico

 

Los shows artísticos comenzarán a las 13 horas en el escenario principal, iniciando los mismos la actuación del Coro de Alumnos de la Escuela N° 223 de Defensores del Oeste, que por primera vez participará del acto.

 

También estará presentándose el grupo Bésticos Jazz, al igual que el Taller de Danzaterapia y el Taller de Folklore de Adultos de Pueblo Belgrano.

 

Otra de las atracciones de la fiesta será la presentación del reconocido cantante y músico Damián Lemes, también actuará el Ballet La Fronteriza, también se anuncia la presentación de Facundo “Salteño” López, junto a Nery Vega y Juanse Rubio, el Ballet Legado Gaucho y el cierre a cargo de Ke Sabor y El Brodi.

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