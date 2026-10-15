Escaparon de la Policía en una moto que tenía pedido de secuestro por robo

Dos jóvenes de 19 años fueron demorados durante la tarde de este jueves luego de intentar escapar de la Policía a bordo de una motocicleta que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento comenzó alrededor de las 16:50, cuando personal policial recibió un aviso sobre la presencia de dos hombres que circulaban en una moto y que, según la información inicial, podrían estar armados.

Ante esta situación, efectivos del Grupo Especial y del Comando Radioeléctrico iniciaron un operativo para localizar a los sospechosos. Sin embargo, al advertir la presencia policial, los jóvenes emprendieron la fuga, lo que dio lugar a un seguimiento controlado por distintas calles de Gualeguaychú.

Finalmente, ambos fueron interceptados en la intersección de Nágera y 27 de Junio, donde los efectivos procedieron a identificarlos y verificar la procedencia del vehículo.

Se trataba de una Honda XR de 250 cc que circulaba sin patente colocada. Al consultar sus datos, los policías constataron que registraba un pedido de secuestro por robo desde el 7 de julio de 2022, solicitado en la provincia de Buenos Aires.

Por disposición del fiscal Pascual Lucas, los dos jóvenes fueron trasladados para su correcta identificación y posteriormente recuperaron la libertad.

En tanto, la motocicleta quedó formalmente secuestrada y se iniciaron las actuaciones correspondientes para continuar con la investigación.

Del operativo participaron efectivos de las comisarías Octava, Sexta y Cuarta, además del Grupo Especial, Comando Radioeléctrico y personal motorizado.

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