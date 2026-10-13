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Guale CALLES

Bacheo y mejoramiento vial: cortes parciales y totales en la ciudad

Se realizan tareas que incluyen retiro de material dañado, recomposición de base y hormigonado. Hay desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.

13 Oct, 2026, 15:44 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.

 

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:

  • Doello Jurado, entre Moreno y Paraná
  • Presidente Perón n.°771 (Corte total)
  • Alberdi, entre Florencio Sánchez y España (Corte total)
  • Florencio Sánchez n.º 871Insaurralde n.º 971 (Corte total)
  • Bolívar, entre Churruarín y Alberdi (Corte total)
  • Churruarín, entre 25 de Mayo y Bolívar (Corte total)
  • San Martin n.º 870

Por otra parte, las siguientes calles estarán afectadas por el Plan de Asfaltado:

  • Batalla de Cepedas, entre Pasteur y Hernández.
  • Pasteur, entre Tratado del Pilar y Batalla de Cepeda.
  • Pasteur, entre Martínez Paiva y Artigas.
  • López y Planes, entre Doello Jurado y Martínez Paiva.
  • Avellaneda, entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva.
  • Martínez Paiva, entre General Paz y Pasteur.

Por último, se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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