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El Cáliz de la Paz, el bastón presidencial y la Rosa de Malvinas llegan a Gualeguaychú

Estanislao Julianes visitará establecimientos educativos de la ciudad para compartir la historia de estas piezas y convocar a estudiantes y docentes a participar del cincelado del cáliz que será entregado al Papa.

13 Oct, 2026, 18:16 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú celebra la llegada a la ciudad de Estanislao Julianes, colaborador y embajador del reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, quien este miércoles 14 y jueves 15 de octubre recorrerá distintos establecimientos educativos para presentar el Cáliz de la Paz, el bastón de mando presidencial y la Rosa de Malvinas.

 

La visita constituye una oportunidad para acercar a estudiantes y docentes a obras de profundo valor artístico, histórico y simbólico, que representan la paz, la democracia, la memoria y la identidad nacional.

 

Durante los encuentros, quienes asistan podrán participar del cincelado del Cáliz de la Paz, dejando su propia huella en una obra colectiva que será entregada al papa León XIV y que busca transmitir un mensaje de fraternidad, encuentro y convivencia.

 

El cáliz está siendo confeccionado por Juan Carlos Pallarols con la participación de personas de distintos puntos del país. La iniciativa invita a la comunidad a formar parte de una pieza que trasciende lo artístico para convertirse en un símbolo de paz y unión.

 

Julianes también presentará el bastón de mando presidencial realizado por Pallarols, una pieza emblemática de la orfebrería argentina que ha recorrido distintas localidades del país, acercando a la comunidad la historia de esta tradición y el significado de los símbolos de la democracia.

 

Asimismo, traerá la Rosa de Malvinas, una obra que evoca la memoria de la guerra, el reconocimiento a los veteranos y caídos y el reclamo permanente de soberanía argentina sobre las islas.

 

Cronograma de actividades

 

Miércoles 14 de octubre

9 h: Instituto Guadalupe.

10:30 h: Colegio Luis Clavarino.

19 h: Escuela Normal.

 

Jueves 15 de octubre

9 h: Colegio La Salle.

10:30 h: Escuela Técnica n.º 3.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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