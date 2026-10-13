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Guale CARROZAS

En el Desfile de Carrozas se vendieron más de 5 mil entradas

La gran mayoría fue venta anticipada. Destacan el nivel de los trabajos presentados.

13 Oct, 2026, 11:55 AM
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Foto Corralón Guidoni,redes
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Walter Alfonzo, integrante de la ONG Carrozas Estudiantiles, destacó en RADIO MÁXIMA que en el desfile realizado el sábado se vendieron algo más de 5 mil entradas.

 

Alfonzo precisó que “se vendieron aproximadamente unas 4500 entradas anticipadas y 350 en puerta, cerca de 5 mil personas, más el grupo de personas mayores que acompañaron por un convenio con la Municipalidad, eso le dio un lindo marco de público”.

 

Subrayó también que “fue un desfile dinámico”, y agregó que “el nivel fue muy parejo, cualquiera podría estar premiada, el evento se supera cada año, va creciendo en lo estético y en las ideas. El marco lo da la iluminación, la música, el público en el corsódromo…”.

 

Por otra parte, mencionó la utilización de materiales más económicos para la realización de los trabajos. “Tenemos un excelente nivel de carrozas sin telgopor y sin gomaespuma, se pueden hacer carrozas más económicas, es buscarle la vuelta utilizando material reciclable”.

 

En cuanto a premios, dijo que con los números finales se sabrá el monto, y remarcó que aparte de las premiadas, las restantes tendrán premio estímulo.

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