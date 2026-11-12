En un operativo de control recuperan una moto robada

En la madrugada del jueves, siendo aproximadamente las 01:10 horas, personal de Comisaría Tercera logró recuperar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente, en el marco de un procedimiento realizado en conjunto con personal de Tránsito Municipal.

El hecho se inició mientras los efectivos desarrollaban tareas de control en la intersección de calles San José y Jilguero, cuando observaron la circulación de una motocicleta sospechada de ser denunciada como sustraída y cuyo conductor, el cual fue reconocido por el personal y quien, al advertir la presencia policial, realizó una maniobra evasiva.

Ante esta situación, se dio aviso al personal motorizado del Puesto conteiner de calle Santiago Díaz y Federación, quién logró visualizar al rodado junto a otra motocicleta en inmediaciones de calles Santiago Díaz y Estornino. Al intentar identificar a sus ocupantes, estos abandonaron uno de los vehículos en la intersección de Santiago Díaz y Ruta Nacional 136, dándose a la fuga en el segundo rodado en dirección este por dicha ruta.

Posteriormente, los efectivos procedieron a verificar los números de cuadro y motor de la motocicleta abandonada, constatando que se trataba de una Honda CB125 Twister, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro, denunciado el pasado 08/11/2026 en Comisaría Octava, por un hombre de 44 años.

Desde la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso el formal secuestro de la moto vehículo, continuándose con las actuaciones correspondientes informándose la identidad del conductor.

Prensa Jefatura Deptal Gchu

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