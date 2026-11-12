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Guale ASFALTO

Finaliza el asfaltado de calle Cepeda entre Pasteur y Hernández

Se trata de 689 metros cuadrados de superficie que próximamente serán habilitados al tránsito. Este trabajo se enmarca en el Programa de Reconstrucción Vial.

12 Nov, 2026, 11:46 AM
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El Gobierno de Gualeguaychú avanza con los trabajos finales para el asfaltado de calle Batalla de Cepeda, entre Pasteur y Hernández, en el marco del Programa de Reconstrucción Vial.

 

La iniciativa encarada por el intendente Mauricio Davico busca que la trama vial de la ciudad tenga una circulación óptima y segura.

 

Con los más de 689 metros cuadrados de calle Pasteur, suman unos 100 mil metros cuadrados de superficie trabajada, finalizada y habilitada al tráfico vehicular en la ciudad y que incluyen construcción de nuevas calles, reasfaltado, reposición y bacheo de asfalto; bacheo, construcción y reparación de calles de hormigón.

 

Vale destacar que antes de comenzar con el trabajo de asfaltado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias se encargaron de relevar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta. Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

 

Estas tareas garantizan no sólo un mejor funcionamiento en el suministro, sino que además se asegurará de que la evolución poblacional de la zona no afecte la calzada ya hecha.

 

Todas estas obras se enmarcan en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que se realicen mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

 

La iniciativa del Programa de Reconstrucción Vial impulsado por el intendente Mauricio Davico tiende a transformar la vida cotidiana de los vecinos, mejorar el tránsito, valorizar las propiedades y facilitar el tráfico vehicular en zonas que históricamente vieron dificultado el acceso inmediato.

 

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