Euforia de prestadores turísticos: “El Mundial demostró lo que podemos hacer en Gualeguaychú”

Alejandro Watters, prestador turístico e integrante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, destacó en RADIO MÁXIMA que el Mundial de Canotaje “demuestra lo que podemos hacer”, y señaló que el evento “nos marca un camino”.

“Estoy totalmente convencido de que es el camino que tenemos que seguir”, subrayó Watters, y agregó que “a esta altura del año lo que pasó fue impactante, va a quedar como un hito, y que no se corte todo lo que se logró, creo que vamos camino a algo muy interesante”.

El prestador manifestó que “el Mundial fue mucho más de lo que esperábamos, empezó como tímidamente el Mundial introduciéndose, con reuniones para interiorizarnos sobre el evento…no había antecedentes por estos lugares. Terminó siendo un evento también en lo cultural, yo nunca soñé ir caminando y escuchar distintos idiomas”.

“Es la primera vez que se hace y todo salió a la perfección, y no es poco, y tenemos una parte política que está a disposición para hacer estas cosas. Las felicitaciones al club Regatas, a la gente, a las distintas áreas municipales. Mis colegas están eufóricos, unos trabajaron más, otros trabajaron menos, pero va más allá de las ganancias puntuales”, señaló.

Destacó también que “los turistas quedaron muy contentos por el trato recibido en Gualeguaychú, Gualeguaychú es muy cálido, se sintieron muy cobijados. Esto demuestra lo que podemos hacer la gente de Gualeguaychú desde la hotelería, la gastronomía, los transportes. Tenemos que ver desde el deporte cómo podemos crecer”.