 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ALERTA

El viernes finaliza la vigilancia por riesgo de sarampión a los pasajeros del colectivo

Elina Villarruel, desde el Nodo Epidemiológico, dijo en RADIO MÁXIMA que continúan “en seguimiento” las ocho personas que podrían haberse contagiado de sarampión, pero hasta el momento no han presentado síntomas.

9 Dic, 2025, 09:00 AM

Villarruel recordó que “ya veníamos con un alerta” por cuatro personas que dieron positivo tras viajar en colectivo Bolivia-Salta-Buenos Aires-Federación-Uruguay. Por otra parte, habló sobre la confirmación de un caso de sarampión en un niño entrerriano.

 

"El chico se encuentra clínicamente estable, está aislado en su domicilio junto a su núcleo familiar, y mientras tanto se le siguen realizando las investigaciones correspondientes para ver donde se puede haber contagiado. Tiene un antecedente de viaje el 14 y 1l 16 de noviembre a Casilda, porque tiene familia ahí. Para su edad los síntomas suelen ser más leves", comentó Villarruel.

 

Cuatro integrantes de una familia ingresaron a la Argentina contagiados de sarampión, la peligrosa enfermedad sobre la que rige un alerta nacional. Los viajeros, que venían de Bolivia entraron por el cruce de Salta y siguieron hasta Uruguay, de donde son oriundos. En su trayecto hicieron paradas en localidades de distintas provincias. El grupo familiar, compuesto por siete miembros, hizo el tramo más largo del viaje en dos colectivos pero luego tomaron un tercer ómnibus hasta llegar a destino. La circulación de estas personas por la provincia obligó a incrementar la vigilancia en Entre Ríos y Santa Fe. "Prácticamente cruzaron toda la Argentina", dijo Villarruel.

 

"Todas las personas que estuvieron en esos colectivos estuvieron en constante vigilancia. Ya veníamos con este alerta desde el mes de noviembre", agregó.

Temas

ALERTA PROVINCIA SARAMPIÓN VIGILANCIA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso