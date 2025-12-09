El viernes finaliza la vigilancia por riesgo de sarampión a los pasajeros del colectivo

Villarruel recordó que “ya veníamos con un alerta” por cuatro personas que dieron positivo tras viajar en colectivo Bolivia-Salta-Buenos Aires-Federación-Uruguay. Por otra parte, habló sobre la confirmación de un caso de sarampión en un niño entrerriano.

"El chico se encuentra clínicamente estable, está aislado en su domicilio junto a su núcleo familiar, y mientras tanto se le siguen realizando las investigaciones correspondientes para ver donde se puede haber contagiado. Tiene un antecedente de viaje el 14 y 1l 16 de noviembre a Casilda, porque tiene familia ahí. Para su edad los síntomas suelen ser más leves", comentó Villarruel.

Cuatro integrantes de una familia ingresaron a la Argentina contagiados de sarampión, la peligrosa enfermedad sobre la que rige un alerta nacional. Los viajeros, que venían de Bolivia entraron por el cruce de Salta y siguieron hasta Uruguay, de donde son oriundos. En su trayecto hicieron paradas en localidades de distintas provincias. El grupo familiar, compuesto por siete miembros, hizo el tramo más largo del viaje en dos colectivos pero luego tomaron un tercer ómnibus hasta llegar a destino. La circulación de estas personas por la provincia obligó a incrementar la vigilancia en Entre Ríos y Santa Fe. "Prácticamente cruzaron toda la Argentina", dijo Villarruel.

"Todas las personas que estuvieron en esos colectivos estuvieron en constante vigilancia. Ya veníamos con este alerta desde el mes de noviembre", agregó.

