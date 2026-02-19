Realizan tareas de limpieza y puesta en valor de Plaza Urquiza

Para priorizar el cuidado de los espacios comunes, el Gobierno de Gualeguaychú intervino con mejoras en la plaza Urquiza mediante una serie de trabajos orientados a la recuperación integral de la infraestructura urbana y de los lugares de uso cotidiano.

Las tareas se desarrollan bajo la órbita de la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y están apuntadas a mejorar las instalaciones del espacio verde ubicado frente al Palacio Municipal.

Este paseo público, uno de los más transitados, recibió una serie de acciones destinadas a mejorar condiciones de uso, seguridad, higiene y preservación del patrimonio urbano.

El abordaje combinó mantenimiento correctivo, limpieza y puesta en valor del equipamiento existente. Entre los trabajos realizados se destacaron los trabajos de pintura hechos en los juegos infantiles, los cuales antes fueron sometidos a un hidrolavado para remover suciedad acumulada, restos orgánicos y agentes varios.

El único juego que no fue intervenido, pero que sí lo será en los próximos días cuando estén a disposición los equipamientos y herramientas para los trabajos en altura, es el paradigmático “cohete tobogán” que está en la plaza; uno de los juegos más apreciado por los niños.

En paralelo, se realizaron trabajos de pinturas: hace unos días atrás se pintó de manera completa y se puso en marcha la fuente central, en tanto esta semana se pintó y se limpió el monumento y busto dedicado al máximo prócer provincial y artífice de la organización nacional, el general Justo José de Urquiza.

Recordemos que a mediados del año pasado se renovaron las luminarias y se agregaron más columnas para hacer de la plaza Urquiza un espacio más seguro durante las noches.

La intervención en la plaza Urquiza responde a una mirada integral sobre el espacio público, entendida como un lugar de encuentro, recreación y convivencia, y es por esto que cada acción apunta a prolongar la vida útil de las estructuras, optimizar recursos existentes y garantizar condiciones adecuadas para quienes eligen este paseo a diario.

Estas tareas se inscriben dentro de una política sostenida de mantenimiento urbano impulsada por el Gobierno de Gualeguaychú para priorizar el cuidado de los espacios comunes y la mejora continua del entorno; una línea de trabajo que entiende al espacio público como un activo central para la calidad de vida, el desarrollo urbano y la identidad de la ciudad, algo clave en la gestión del intendente Mauricio Davico.

Prensa municipal

Temas ESPACIOS PÚBLICOS