Guale ESPACIOS PÚBLICOS

Realizan tareas de limpieza y puesta en valor de Plaza Urquiza

Además del saneamiento, se realizó el hidrolavado de los juegos y el mobiliario del espacio público. También se pintó el memorial al general Urquiza y la fuente central.

19 Feb, 2026, 20:35 PM

Para priorizar el cuidado de los espacios comunes, el Gobierno de Gualeguaychú intervino con mejoras en la plaza Urquiza mediante una serie de trabajos orientados a la recuperación integral de la infraestructura urbana y de los lugares de uso cotidiano.

 

Las tareas se desarrollan bajo la órbita de la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y están apuntadas a mejorar las instalaciones del espacio verde ubicado frente al Palacio Municipal.

 

Este paseo público, uno de los más transitados, recibió una serie de acciones destinadas a mejorar condiciones de uso, seguridad, higiene y preservación del patrimonio urbano.

 

El abordaje combinó mantenimiento correctivo, limpieza y puesta en valor del equipamiento existente. Entre los trabajos realizados se destacaron los trabajos de pintura hechos en los juegos infantiles, los cuales antes fueron sometidos a un hidrolavado para remover suciedad acumulada, restos orgánicos y agentes varios.

 

El único juego que no fue intervenido, pero que sí lo será en los próximos días cuando estén a disposición los equipamientos y herramientas para los trabajos en altura, es el paradigmático “cohete tobogán” que está en la plaza; uno de los juegos más apreciado por los niños.

 

En paralelo, se realizaron trabajos de pinturas: hace unos días atrás se pintó de manera completa y se puso en marcha la fuente central, en tanto esta semana se pintó y se limpió el monumento y busto dedicado al máximo prócer provincial y artífice de la organización nacional, el general Justo José de Urquiza.

 

Recordemos que a mediados del año pasado se renovaron las luminarias y se agregaron más columnas para hacer de la plaza Urquiza un espacio más seguro durante las noches.

 

La intervención en la plaza Urquiza responde a una mirada integral sobre el espacio público, entendida como un lugar de encuentro, recreación y convivencia, y es por esto que cada acción apunta a prolongar la vida útil de las estructuras, optimizar recursos existentes y garantizar condiciones adecuadas para quienes eligen este paseo a diario.

 

Estas tareas se inscriben dentro de una política sostenida de mantenimiento urbano impulsada por el Gobierno de Gualeguaychú para priorizar el cuidado de los espacios comunes y la mejora continua del entorno; una línea de trabajo que entiende al espacio público como un activo central para la calidad de vida, el desarrollo urbano y la identidad de la ciudad, algo clave en la gestión del intendente Mauricio Davico.

 

Prensa municipal

ESPACIOS PÚBLICOS

