Castillo: “Hay que trabajar para tener atractivos todo el año”

El funcionario señaló la importancia de continuar trabajando en propuestas que unifiquen el turismo y la cultura. “No tienen que ir separados”, aseguró.

“Gualeguaychú da para seguir creciendo, no tenemos que conformarnos”, dijo Castillo.

En este sentido también resaltó la convocatoria de los corsos Matecito y el entierro del carnaval.

“Fue un gran acierto generar el espacio libre de espuma, entonces la gente que no iba por esta razón, sorprendentemente llenó las tribunas”, expresó. También destacó el crecimiento de las agrupaciones, el vestuario, la música y la vinculación de la comunidad, con el origen barrial.

“Las tribunas estaban explotadas y eso es muy bueno, es una fiesta de todo. Cuando la ciudad se la apropia, tiene un valor adicional”, destacó Castillo.

Para lo que sigue, mencionó el Campeonato Argentino de Canotaje que coincide con Semana Santa y otras propuestas que se están organizando para las próximas semanas. “Es un evento que va a ser muy importante. Se estima que va a venir muchísima gente. Desde lo turístico significa muchas cosas”, indicó el secretario.