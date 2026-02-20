 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale BUENA NOTICIA

Buena noticia: Brian Otero se comunicó con su madre y le dijo que está bien

El joven se ausentó el lunes pasado y dijo que iría a “buscar trabajo”, pero había perdido comunicación con la familia.

20 Feb, 2026, 20:49 PM

Brian Tomás Otero, el joven de Gualeguaychú de 23 años que se ausentara el pasado lunes, se comunicó en las últimas horas con su madre para decirle que se encuentra bien.

 

Rosa Comparada, la madre del joven, dijo a MÁXIMA en la tarde de este viernes que “Brian se comunicó hace instantes, me dijo que no tiene un paradero fijo porque está haciendo changas en pueblos hasta que consiga un trabajo fijo”.

 

Agregó que “él estaba en Corrientes, seguramente su próximo paradero sería Buenos Aires, me dijo”.

 

Rosa manifestó también “que me iba a estar llamando cada tanto, que no me preocupara que comía bien, dormía bien”.

 

La mamá de Brian agradeció la difusión que tuvo el caso en los medios de comunicación: “no me queda más que agradecerles y bendecirlos”.

 

Brian se fue de su casa el pasado lunes, y había comentado a personas cercanas que se iba “a buscar trabajo”, ya que estaba deprimido por encontrarse desocupado. La familia no podía comunicarse porque se le había roto el celular.

Temas

BUENA NOTICIA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso