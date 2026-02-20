Buena noticia: Brian Otero se comunicó con su madre y le dijo que está bien

Brian Tomás Otero, el joven de Gualeguaychú de 23 años que se ausentara el pasado lunes, se comunicó en las últimas horas con su madre para decirle que se encuentra bien.

Rosa Comparada, la madre del joven, dijo a MÁXIMA en la tarde de este viernes que “Brian se comunicó hace instantes, me dijo que no tiene un paradero fijo porque está haciendo changas en pueblos hasta que consiga un trabajo fijo”.

Agregó que “él estaba en Corrientes, seguramente su próximo paradero sería Buenos Aires, me dijo”.

Rosa manifestó también “que me iba a estar llamando cada tanto, que no me preocupara que comía bien, dormía bien”.

La mamá de Brian agradeció la difusión que tuvo el caso en los medios de comunicación: “no me queda más que agradecerles y bendecirlos”.

Brian se fue de su casa el pasado lunes, y había comentado a personas cercanas que se iba “a buscar trabajo”, ya que estaba deprimido por encontrarse desocupado. La familia no podía comunicarse porque se le había roto el celular.

